糖質オフと書いてあれば大丈夫？40代・50代のダイエットにありがちな“見落としポイント”
ダイエットを意識すると、「糖質オフ」という表示に目が留まりやすくなります。パンやお菓子、スイーツなど、さまざまな食品に糖質オフの商品が並ぶようになり、「これなら安心」と感じた経験がある人も少なくないでしょう。確かに、糖質量を抑えた食品は食事管理の助けになるはず。ただし、その表示だけに頼ってしまうと、思わぬ“見落とし”が生まれる場合もあります。
糖質量が少なくてもエネルギー量はある
「糖質オフ」と表示されている食品でも、必ずしもエネルギー量が低いとは限りません。中には糖質を減らした代わりに脂質が多く使われている商品もあり、全体のエネルギー量はそれほど変わらないケースもあります。
それに糖質オフ食品であっても、摂取量が増えれば摂取エネルギーも増えます。「糖質が少ないから大丈夫」という気持ちから、食べる量のコントロールをゆるめてしまっては本末転倒です。
“ヘルシー表示”は食べる側の心理に影響しやすい
食品表示は、食べる側の心理に影響するもの。ある研究では、低カロリーやヘルシーと表示された食品は、通常の食品より多く食べてしまう傾向があることが指摘されているのです。当然、糖質オフ食品でも同じことが起こる可能性も。その結果、１日の糖質の摂取量が思ったほど減っていないというケースも出てくるでしょう。
食品表示より“食事全体のバランス”を意識する
糖質オフ食品を避ける必要はありません。むしろ外食や間食の場面では、うまく取り入れることで食事管理の助けになることもあります。ただし、食品表示だけを基準にするのではなく、食事全体のバランスを見ることが大切。主食、タンパク質、野菜を基本にしながら、その中で糖質オフ食品を取り入れるようにするだけで、食事は安定しやすくなるはずです。
40代・50代のダイエットは特定の食品に頼るよりも、日々の食事全体を整えることが結果につながりやすいもの。糖質オフという言葉は、あくまで食事管理の“目安の一つ”として捉えるようにしていきましょうね。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：かめやまあけみ（食生活アドバイザー）＞ ※画像は生成AIで作成しています
