春の紫外線で一気に差が出る。40代からの毛穴・くすみ・赤みを防ぐ「最新UV下地」４選
紫外線量が一気に増え始める春。実は、真夏よりも油断しやすいこの時期こそ、肌印象に差が出やすいタイミングです。特に40代以降の肌は、冬の乾燥ダメージが残った状態に加え、花粉による赤みやムズムズ、春の日差しで強調される毛穴やくすみなど、複数の悩みが重なりやすいもの。そんな大人肌に必要なのは、単に紫外線を防ぐだけのUVケアではなく、肌印象そのものを整えてくれる高機能なUV下地です。そこで今回は、春の肌悩みに寄り添いながら、透明感やハリ感まで引き出してくれる2026春の注目UV下地を厳選して紹介します。
【ラロッシュ ポゼ】薄くなった大人肌を防御。１本３役のハリツヤ肌印象へと導く新トーンアップUV
敏感肌層から絶大な信頼を得るラロッシュ ポゼからは、薄く弱くなった大人肌を守りながら、重なる肌悩みに寄り添う「UVイデア XL プロテクショントーンアップティント」が新登場。７種のUVフィルターによって紫外線だけでなく可視光線までブロックし、光の反射効果によってシミや色むら、赤みなどを自然にカバーしてくれます。
▲UVイデア XL プロテクショントーンアップティント（日焼け止め乳液・化粧下地） 30mL ￥4,070（税込）※編集部調べ SPF50＋・PA++++
美容成分も配合されているため、肌のうるおいを長時間キープしながら乾燥による小じわも目立ちにくい印象へ。日焼け止め、化粧下地、さらにファンデーションのような補整効果まで担う設計なので、忙しい朝のベースメイクを大きく簡略化してくれるのも魅力です。春特有のゆらぎやすい肌にも心強い１本と言えるでしょう。
【RMK】パックに包まれているかのよう。毛穴カバーもブライトアップも叶える新スキンティント
日中もまるでパックに包まれているかのようなうるおい感と、エフォートレスなつけ心地が魅力のRMKの「スキンティント モイストヴェール」。今春は、毛穴を自然にカモフラージュしながら、肌を明るく見せるブライトアップ効果を備えた新タイプが登場します。
▲スキンティント モイストヴェール 全２色 25g 各￥5,280（税込）※編集部調べ SPF15 PA++ / 01：やや明るめベージュ、02：中間的な明るさのベージュ
時間が経ってもくすみにくく、うるおい感を保ったまま透明感のある仕上がりが持続。みずみずしくのび広がり、薄膜で肌にフィットする軽やかなつけ心地も特徴です。下地なしでも使える設計のため、肌を休ませたい日や、ゆらぎやすい春のベースメイクにもぴったり。ナチュラルに肌印象を底上げしたい人におすすめです。
【プリマヴィスタ】下地で角層ケア？！なめらかに補整してくずれからも守る新プライマー
くずれ防止下地の代表格として知られるソフィーナ プリマヴィスタは、今春“角層美容ベースメイク”という新発想を掲げて進化。くずれの原因となる乱れた角層に着目し、透明感のある生ツヤ肌へ導く「角層保水プライマー」が登場します。
▲ソフィーナ プリマヴィスタ 角層保水プライマー（化粧下地・日中用美容液） 25g ￥3,520（税込）※編集部調べ SPF50・PA+++
独自の密着保水膜技術によって、きめの乱れや乾燥、毛穴による凹凸をなめらかに補整しながら、日中のメイクくずれを防止。シアーベージュカラーが肌になじみやすく、みずみずしく伸びてピタッと密着します。テカリと乾燥、両方が気になる大人肌でも使いやすい設計で、春先の不安定な肌状態でも安定したベースメイクを支えてくれます。
【リサージ】まるでスキンケア級。乾燥も花粉付着からも守る高保湿UV
コラーゲン研究で知られるリサージからは、紫外線や乾燥だけでなく、花粉などの外的刺激からも肌を守る「UVプロテクターパーフェクトN」が進化して登場。春のゆらぎやすい肌環境に配慮した処方が特徴です。
▲リサージ UVプロテクターパーフェクトN（日焼け止めジェル状クリーム）（顔・からだ用） 50g ￥3,630（税込）※編集部調べ SPF50＋・PA++++ UV耐水性★★
新たにスキンケアと同様のコラーゲンケア成分SP（保湿）を配合。ウォーターベース処方による軽やかな使い心地で、白浮きやきしみ感を感じにくく、肌をしっとりなめらかに包み込みます。汗や水、摩擦にも強く落ちにくいため、春のお出かけやレジャーシーンでも頼れる存在。日中の乾燥を防ぎながら、ツヤ感のある肌印象をキープしてくれます。
紫外線量が増え始める春は、肌印象を左右する大切な分岐点。最新のUV下地は単なる日焼け止めではなく、毛穴補整や透明感アップ、保湿ケアまで同時に叶える“ベースメイクの主役”へと進化しています。春の光を味方につけるためにも、今季はUV下地からベースメイクをアップデートしてみてはいかがでしょうか。＜text＆photo：Hiromi Anzai 問（ラロッシュ ポゼ）：お客様相談室 03-6911-8572 問（RMK）：0120-988-271 問（ソフィーナ プリマヴィスタ）：0120-165-691、問（リサージ）：カネボウ化粧品 0120-518-520＞
