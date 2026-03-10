長いだけで若々しく見える？40代・50代のロングヘアが重たく見える“毛先問題”
ロングヘアは女性らしく、若々しい印象につながる。そんなイメージから、長さをキープしている人も多いはずです。確かにロングそのものが問題になることはほとんどありません。ただし40代・50代のロングヘアで印象を左右するのは“毛先の状態”。ここが整っていないと、髪型全体が重たく見えてしまうことがあります。
ロングヘアは毛先の印象がそのまま出る
ロングヘアはシルエットが縦に伸びるため、視線は自然と毛先へ向かいます。毛先が乾燥して広がっていたり、カットラインが乱れていたりすると、髪全体がまとまりのない印象になりがち。
特にカラーや白髪染めを続けている髪は、毛先のコンディションが見た目に表れやすくなります。
今っぽいロングは“毛先の形”が整っている
大人世代のロングヘアは、軽くすることよりも毛先の形を整えることが大切。
必要以上に削るよりも、毛先に程よい厚みを残して形を整えることで、髪は自然に落ち着きます。仕上げにオイルやバームで毛先をまとめるだけでも印象はグッと洗練されるのです。
ロングヘアが重たく見える原因は、長さではなく毛先の状態。整った毛先は髪全体の印象を引き締め、大人のロングをきれいに見せてくれます。長さを変える前に、まずは毛先のコンディションを見直してみるのも一つの方法です。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています
🌼重く見えるのは長さのせいじゃない。40代・50代のロングヘアが老けて見える“意外な理由”