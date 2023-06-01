東日本大震災の発生から11日で15年です。

巨大な津波が東北を襲った15年前の東日本大震災では1万5901人が亡くなり、現在も2519人の行方がわかっていません。また、避難生活などで震災に関連して亡くなった人は3810人にのぼっています。

東京電力福島第一原発の事故の影響などで県内外に避難している福島県民は、今も2万3410人にのぼっています。今も住民の帰還が実現していない福島県内の6つの市町村の「特定帰還居住区域」では現在、国が除染やインフラ整備を進めていて、2026年度から順次避難指示を解除していく方針です。

また、除染作業で削り取った土・除染土は今、1400万立方メートルが福島県内の中間貯蔵施設に保管されていて、2045年までに福島県以外で最終処分することが決まっています。

一方で、廃炉に向けて作業を進めている福島第一原発では、1号機と2号機の使用済み燃料プールに合わせて1007本の核燃料が残されていて、2026年度から取り出しに着手する計画です。

さらに、原子炉の中で溶け落ちた後、冷えて固まった880トンにのぼる核燃料「燃料デブリ」は、これまで試験的に0.9グラムを取り出しましたが、本格的に取り出す方法については検討が続いています。

こうした中、東京電力は今年1月、柏崎刈羽原発6号機の原子炉を起動し、福島第一原発事故の後、東京電力として初めて原発を再稼働させました。