¡ÚµÜÅç¥Ü¡¼¥È¡Û·¯Åç½¨»°¡¡Ã±µ³¥¬¥Þ¥·¤«¤é£²Ãå¤ÇÍ¥½Ð¡Ö¿ÊÆþ¤ÈÅ¸³«¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹µÜÅç¤Î¡Ö¤Ë¤Ã¤Ý¤óÌ¤Íè¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¶¥Áö£é£îµÜÅç¡×¤Ï£±£°Æü¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡½àÍ¥£±£°£Ò¤Ç£²Ãå¤È¤·¤ÆÍ¥½ÐÀÚÉä¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿·¯Åç½¨»°¡Ê£´£µ¡Ë¡£Å¸¼¨¤Ï¥ª¡¼¥ë¥¹¥í¡¼¤Î£´¥³¡¼¥¹¡£ËÜÈÖ¤ÏÃ±µ³¥¬¥Þ¥·¤«¤é¤Þ¤¯¤êº¹¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥¯¿Ê½Ð¡££²Ãå¤Ç¤ÎÍ¥½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡Ö¿ÊÆþ¤ÈÅ¸³«¤Ç¤¹¤Í¡£Á°È¾¤«¤é¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤òÌá¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Å¸¼¨¤«¤é´¶¿¨¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££´ÆüÌÜ¤ÎÂ¤Ê¤é½Å¤¤¤Ê¤ê¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤·¡¢Í¥¾¡Àï¤Ç¤âÀï¤¨¤ë¡£²¿¤È¤«¥Ú¥é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£