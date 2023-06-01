きょうのユーロドルは１．１６ドル台での狭い範囲での振幅が続いている。２００日線は１．１６７５ドル付近に来ており、その水準で上値を抑えられているほか、その上は１００日線が１．１７ドルちょうど付近に来ている状況。一方、ユーロ円は１８３．６５円付近と２１日線の上での推移となっている。



ユーロは静かな値動きとなっている一方、短期金融市場でＥＣＢの利上げ期待が激しく動いている。先週は年内１回以上の利上げを織り込む動きが出ていたものの、本日は１回未満の織り込みとなっている。こちらは原油相場に翻弄されているようだ。



本日は、ＥＣＢ理事のミュラー・エストニア中銀総裁の発言が伝わっていたが、中東情勢を受けて利上げの可能性が高まっていることを認めつつ、ＥＣＢは中東情勢とその影響に拙速に反応すべきではないとの考えを示していた。



EUR/USD 1.1651 EUR/JPY 183.62 EUR/GBP 0.8653



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

