プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「ごはんがすすむ！牛肉とトマトのオイスター炒め」 「ベビーリーフのベーコンサラダ」 「イチゴのソルベ」 の全3品。
しっかりとした味わいがおいしいメインに、食感の良いサラダ、ひんやりデザートのおしゃれな献立です。

【主菜】ごはんがすすむ！牛肉とトマトのオイスター炒め
牛肉とトマトをご飯のすすむ味付けで炒めました。トマトの酸味が牛肉とよく合います！

©Eレシピ


調理時間：20分
カロリー：346Kcal
レシピ制作：料理家　森岡 恵

材料（2人分）

牛肉  (切り落とし)200~250g
＜下味＞
  酒  大さじ1
  片栗粉  小さじ1
トマト  1個
ナス  1本 ＜調味料＞
  砂糖  小さじ1
  しょうゆ  小さじ1
  酢  小さじ1/2
  オイスターソース  小さじ1
  粗びき黒コショウ  少々
サラダ油  大さじ1
糸唐辛子  少々

【下準備】

牛肉が大きい場合は食べやすい大きさに切り、＜下味＞の材料をもみ込む。トマトはヘタをくり抜き、ザク切りにする。ナスはヘタを切り落とし、ひとくち大に切る。

©Eレシピ



【作り方】

1. フライパンにサラダ油を中火で熱し、牛肉を炒める。牛肉の色が変わったら取り出す。

©Eレシピ


2. (1)のフライパンにナスを加え、しんなりしたら牛肉を戻し、トマト、＜調味料＞の材料を加えて炒め合わせる。器に盛り、糸唐辛子を飾る。

©Eレシピ



【副菜】ベビーリーフのベーコンサラダ
ベーコンはカリカリに仕上げて下さい。さっぱりしたベビーリーフと良く合います。

©Eレシピ


調理時間：20分
カロリー：171Kcal
レシピ制作：料理家　森岡 恵

材料（2人分）

ベビーリーフ  1袋
ベーコン  3枚
サラダ油  大さじ1
フレンチドレッシング  (市販品)適量 粉チーズ  小さじ1

【下準備】

ベビーリーフは冷水に放ってパリッとさせ、ザルに上げて水気をきって器に盛る。ベーコンは幅2cmに切る。

©Eレシピ



【作り方】

1. フライパンにサラダ油を弱火で熱し、ベーコンをカリカリになるまで揚げ焼きにして、ベビーリーフの上にのせる。

©Eレシピ


ベーコンから出た油はキッチンペーパーで拭き取って下さい。
2. フレンチドレッシングをまわしかけ、粉チーズを振る。

©Eレシピ



【デザート】イチゴのソルベ
食後でもスプーンの止まらない美味しさです。

©Eレシピ


調理時間：10分
カロリー：79Kcal
レシピ制作：料理家　森岡 恵

材料（2人分）

イチゴ  (冷凍)150g
レモン汁  小さじ1
グラニュー糖  大さじ3
ミントの葉  適量

【下準備】

イチゴは常温で少し解凍する。

©Eレシピ



【作り方】

1. ミントの葉以外の全ての材料をフードプロセッサーに入れてかくはんする。器に盛り、ミントの葉を飾る。

©Eレシピ


溶けて柔らかければ、冷凍庫で冷やして下さい。