【今日の献立】2026年3月11日(水)「ごはんがすすむ！牛肉とトマトのオイスター炒め」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「ごはんがすすむ！牛肉とトマトのオイスター炒め」 「ベビーリーフのベーコンサラダ」 「イチゴのソルベ」 の全3品。
しっかりとした味わいがおいしいメインに、食感の良いサラダ、ひんやりデザートのおしゃれな献立です。
【主菜】ごはんがすすむ！牛肉とトマトのオイスター炒め
牛肉とトマトをご飯のすすむ味付けで炒めました。トマトの酸味が牛肉とよく合います！
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：346Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
材料（2人分）牛肉 (切り落とし)200~250g
＜下味＞
酒 大さじ1
片栗粉 小さじ1
トマト 1個
ナス 1本 ＜調味料＞
砂糖 小さじ1
しょうゆ 小さじ1
酢 小さじ1/2
オイスターソース 小さじ1
粗びき黒コショウ 少々
サラダ油 大さじ1
糸唐辛子 少々
【下準備】牛肉が大きい場合は食べやすい大きさに切り、＜下味＞の材料をもみ込む。トマトはヘタをくり抜き、ザク切りにする。ナスはヘタを切り落とし、ひとくち大に切る。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにサラダ油を中火で熱し、牛肉を炒める。牛肉の色が変わったら取り出す。
©Eレシピ
2. (1)のフライパンにナスを加え、しんなりしたら牛肉を戻し、トマト、＜調味料＞の材料を加えて炒め合わせる。器に盛り、糸唐辛子を飾る。
©Eレシピ
【副菜】ベビーリーフのベーコンサラダ
ベーコンはカリカリに仕上げて下さい。さっぱりしたベビーリーフと良く合います。
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：171Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
材料（2人分）ベビーリーフ 1袋
ベーコン 3枚
サラダ油 大さじ1
フレンチドレッシング (市販品)適量 粉チーズ 小さじ1
【下準備】ベビーリーフは冷水に放ってパリッとさせ、ザルに上げて水気をきって器に盛る。ベーコンは幅2cmに切る。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにサラダ油を弱火で熱し、ベーコンをカリカリになるまで揚げ焼きにして、ベビーリーフの上にのせる。
©Eレシピ
ベーコンから出た油はキッチンペーパーで拭き取って下さい。
2. フレンチドレッシングをまわしかけ、粉チーズを振る。
©Eレシピ
【デザート】イチゴのソルベ
食後でもスプーンの止まらない美味しさです。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：79Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
材料（2人分）イチゴ (冷凍)150g
レモン汁 小さじ1
グラニュー糖 大さじ3
ミントの葉 適量
【下準備】イチゴは常温で少し解凍する。
©Eレシピ
【作り方】1. ミントの葉以外の全ての材料をフードプロセッサーに入れてかくはんする。器に盛り、ミントの葉を飾る。
©Eレシピ
溶けて柔らかければ、冷凍庫で冷やして下さい。