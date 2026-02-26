大人に似合う“春色”→【GU】で見つけた！ イロチで買いたい♡「990円ロンT」

そろそろ春服が気になる頃。とはいえ、いきなり薄手のトップスに切り替えるのは少し早い……。そんなときは、まず春色から取り入れてみて。【GU（ジーユー）】の「シアーロンT」は、ほんのり透け感のある素材で、重ねても一枚でもサマになる優秀アイテム。カラーは全8色展開で、ベーシックなナチュラルやブラックに加え、ピンク・グリーン・ブルーといった春らしい色味もラインナップ。コーデにひとさじ加えるだけで、季節感をぐっと引き寄せてくれます。990円だから、イロチ買いもアリかも。

インナー使いも主役使いも楽しめる優秀ロンT

【GU】「ソフトシアークルーネックT（長袖）」\990（税込）

ほんのり透け感のあるロンTは、レイヤード次第で着こなしの幅が広がる一枚。スウェットやセーターの下に仕込んで、裾や袖口からチラッとのぞかせてみたり、インナーを重ねて透け感を楽しんだりするのもGOOD。公式サイトによると、「天然素材のようなふくらみがあることでソフトな着心地」とのこと。軽やかな見た目だけでなく、着心地の良さにも期待できそう。

ブラウン × ブルーで差がつく重ね技

ダークブラウンとブルーのシアーTを重ねて、シャレ感たっぷりのコーデに。襟元や袖口からのぞくブルーが、こっくりとしたブラウンに軽やかさを添えてくれます。インナーのブルーとデニムのブルーがさりげなくリンクしているのもポイント。色を合わせることで全体に統一感が生まれて、こなれ感もアップ。ブラックの小物でキリっと引き締めれば、大人の余裕が漂う着こなしに。

ダークトーンに淡いピンクの差し色を

ブラックのダブルジップカーディガンに、ピンクのシアーロンTを仕込んだコーデ。ダークトーンでまとめたスタイリングに、首元や袖口からのぞく淡いピンクがやさしいニュアンスをひとさじ。こっくりとしたブラウンのワイドパンツと合わせれば、落ち着きのある大人配色に仕上がります。さりげない差し色をプラスして、普段のダークトーンコーデをアップデートしてみて。

やわらかなグリーンで季節感を添えて

クリーンなオフホワイトシャツのインナーに、やわらかなグリーンを仕込んだ春らしい軽やかコーデ。首元や袖口からちらりとのぞくカラーが、シンプルな装いに季節感を添えてくれるはず。グレーのワイドパンツと合わせることで、落ち着きのある配色にまとまり、大人の品が際立つバランスに。ブラックのバッグでキリッと引き締めれば、かしこまりすぎないきれいめスタイルが完成します。シャツの襟元を少し抜いて着ると、こなれ感アップが狙えるかも。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yukie Kawase