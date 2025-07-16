侍ジャパンの１４日（日本時間１５日）準々決勝（米マイアミ）の対戦相手が９日（同１０日）、１次ラウンド（Ｒ）Ｄ組を突破したドミニカ共和国かベネズエラのいずれかに決まった。両チームともにこの日無傷の３連勝。１１日（同１２日）の直接対決で負けたチームが日本と対戦することになる。

ドミニカ共和国とベネズエラは９日（同１０日）、ともに「１番打者」が躍動した。

ドミニカ共和国は、イスラエル戦で「１番・右翼」に入ったタティス（パドレス）が１点リードの２回１死で満塁本塁打。７回にも２点適時打を放って４打数２安打６打点の大暴れ。「すべては１番打者の打席から始まる。自分はその火付け役としての役割を全うしようと努めている」とうなずいた。

ベネズエラもニカラグア戦で同じ「１番・右翼」で出場したアクーニャ（ブレーブス）がソロを放つなど３打数３安打２打点。１１日に負ければ準々決勝で日本との対戦になるが「日本が強いことは誰もが分かっている。なのでドミニカ共和国を倒すためにプレーする。ただ、どんな結果になろうと、準備はできている」と闘志を燃やした。侍ジャパンの１番は大谷。「世界最高の１番対決」からも目が離せない。