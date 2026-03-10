先進７か国（Ｇ７）は１０日、エネルギー担当大臣会合をオンラインで開いた。

石油備蓄の協調放出などの対応策を協議し、「国際協調を強化し、備蓄放出を含む世界のエネルギー供給を支えるために必要な措置を講じる用意がある」との共同声明をまとめた。

赤沢経済産業相は会合で、ホルムズ海峡が事実上封鎖されたことでアジア諸国に大きな影響が生じていると訴え、「国際エネルギー市場の安定化に向け、ＩＥＡ（国際エネルギー機関）の下での備蓄の協調放出を支持する」と伝えた。会合にはＩＥＡのファティ・ビロル事務局長も参加した。

中東から日本までの原油タンカー輸送は約２０日かかる。会合に先立ち赤沢氏は閣議後記者会見で、あと１０日ほどで日本に到達するタンカーが大きく減少する可能性があると指摘し、「あらゆる可能性を排除せずにエネルギー安定供給の確保に万全を期す」と述べた。

１０日のニューヨーク原油先物市場で、代表的な指標となるテキサス産軽質油（ＷＴＩ）の４月渡し価格は前日終値より１０ドル程度安い１バレル＝８５ドル前後で取引されている。８日夜には１１９ドル台まで急騰したが、トランプ米大統領が米メディアに「（イランとの）戦争はほぼ完了した」と発言し、原油の安定供給につながるとの期待が広がった。