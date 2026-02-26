ニューエラのコラボが話題♡BLACKPINK×MLBのトリプルコラボキャップ登場
スポーツ・ライフスタイルブランドのニューエラから、K-POPガールズグループBLACKPINKとMLB™を組み合わせたトリプルコラボレーションヘッドウェアが登場。2026年3月23日(月)より、ニューエラ公式オンラインストアおよび全国のニューエラ取扱店舗で発売されます。人気アーティストとMLBチームが融合したデザインは、ファッション性とスポーティーさを兼ね備えた特別なアイテム。ファンはもちろん、ストリートスタイルにも映える注目のコレクションです♡
BLACKPINK×MLBの特別デザイン
今回のコレクションでは、MLB™の人気4チームをフィーチャー。
ロサンゼルス・ドジャース、シカゴ・カブス、ニューヨーク・メッツ、シカゴ・ホワイトソックスのチームロゴと、BLACKPINKのアイコニックなデザインが融合したスペシャル仕様です。
キャップのフロントにはBLACKPINKのハートロゴを配置し、右サイドにはBLACKPINKのボックスロゴをレイアウト。
スポーティーなMLBデザインに、BLACKPINKらしいエッジの効いたアクセントを加えた印象的なデザインに仕上がっています。ファッションの主役になる存在感のあるキャップです。
コレクションラインアップ
9FORTY™
価格：13,200円（税込）
MLB™の4チーム（ロサンゼルス・ドジャース／シカゴ・カブス／ニューヨーク・メッツ／シカゴ・ホワイトソックス）をフィーチャーしたキャップ。
フロントのBLACKPINKハートロゴとサイドのボックスロゴがアクセントになったスタイリッシュなデザインです。
9TWENTY™
価格：13,200円（税込）
カジュアルなシルエットが特徴の人気モデル。
MLBチームのロゴとBLACKPINKのモチーフを組み合わせたデザインで、ストリートファッションにも取り入れやすいアイテムです。
※価格はすべて税込
※サイズ・カラーの記載はありません。
POP-UP STOREで先行販売
本コレクションは、一般発売に先がけて先行販売も実施されます。
3月18日（水）より大阪の阪神百貨店で開催されるBLACKPINKのPOP-UP STOREにて先行販売予定。いち早く手に入れたい方は、ぜひチェックしてみてください。
Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com.
ファン必見の限定コラボ
ニューエラ、BLACKPINK、MLB™という3つの人気カルチャーが融合した特別なコラボレーション。
スポーツと音楽、ストリートファッションを掛け合わせたデザインは、普段のコーディネートに取り入れるだけでトレンド感を演出してくれます♡
数量限定の注目コレクションなので、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください♪