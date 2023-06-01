新玉×ツナの抗酸化サラダ！管理栄養士が教える「老けない」究極レシピ／生で簡単
春が旬の新玉ねぎ。甘くておいしいだけではなく、じつは、疲労回復などの健康効果がたくさん。今回は、この季節ならではの味わいと栄養を最大限に生かす「生で！」食べるレシピをご紹介します。
抗酸化作用でストレス知らず&美肌に。レモンのさわやかな酸味と、角切りにした新玉ねぎの軽やかな歯ざわりを楽しんで。
『ツナとにんじんの新玉ねぎサラダ』のレシピ
材料（2〜3人分）
新玉ねぎ……1個（約200g）
ツナ缶詰（70g入り）……1缶
にんじん……1/5本（約30g）
アーモンド（ロースト・無塩）……8粒
塩……小さじ1/3
カレー粉……小さじ2/3
レモン汁……小さじ4
オリーブオイル……小さじ2
作り方
（1）玉ねぎは1cm四方に切る。にんじんは皮をむき、せん切りにする。アーモンドは粗く刻む。
（2）ボールに〈A〉を入れて混ぜ合わせる。玉ねぎ、にんじんと、ツナを缶汁をきりながら加えてあえ、15〜30分おく。器に盛り、アーモンドを散らす。
生のおいしさを楽しめるのは、辛みの少ない新玉ねぎだからこそ。水にさらす代わりに「調味料に漬けておく」ひと工夫で、水に流れ出てしまう栄養素・硫化アリルを逃がさないようにするのが調理のポイントです。ぜひ、試してみてください。