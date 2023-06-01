NY株式10日（NY時間11:05）（日本時間00:05）
ダウ平均　　　47950.43（+209.63　+0.44%）
ナスダック　　　22843.06（+147.11　+0.65%）
CME日経平均先物　55175（大証終比：+715　+1.30%）

欧州株式10日GMT15:05
英FT100　 10430.84（+181.32　+1.77%）
独DAX　 24041.37（+632.00　+2.70%）
仏CAC40　 8087.10（+171.74　+2.17%）

米国債利回り
2年債　 　3.544（+0.008）
10年債　 　4.107（+0.012）
30年債　 　4.744（+0.030）
期待インフレ率　 　2.336（+0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.839（-0.020）
英　国　　4.553（-0.094）
カナダ　　3.365（+0.001）
豪　州　　4.847（-0.090）
日　本　　2.170（-0.011）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝84.16（-10.61　-11.20%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5219.40（+115.70　+2.27%）

ビットコイン（ドル）
71445.94（+2463.59　+3.57%）
（円建・参考値）
1127万0597円（+388631　+3.57%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ