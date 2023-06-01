ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は２０９ドル高 原油が８４ドル台前半まで下落
NY株式10日（NY時間11:05）（日本時間00:05）
ダウ平均 47950.43（+209.63 +0.44%）
ナスダック 22843.06（+147.11 +0.65%）
CME日経平均先物 55175（大証終比：+715 +1.30%）
欧州株式10日GMT15:05
英FT100 10430.84（+181.32 +1.77%）
独DAX 24041.37（+632.00 +2.70%）
仏CAC40 8087.10（+171.74 +2.17%）
米国債利回り
2年債 3.544（+0.008）
10年債 4.107（+0.012）
30年債 4.744（+0.030）
期待インフレ率 2.336（+0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.839（-0.020）
英 国 4.553（-0.094）
カナダ 3.365（+0.001）
豪 州 4.847（-0.090）
日 本 2.170（-0.011）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝84.16（-10.61 -11.20%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5219.40（+115.70 +2.27%）
ビットコイン（ドル）
71445.94（+2463.59 +3.57%）
（円建・参考値）
1127万0597円（+388631 +3.57%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
