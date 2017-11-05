◇アジア・チャンピオンズ・リーグ・エリート（ACLE）（2026年3月10日 町田GIONスタジアム）

ACLE決勝トーナメント1回戦第2戦が行われ、東地区首位の町田はホームで同8位の江原（韓国）を1―0で下し、2戦合計1―0で8強入りを決めた。前半25分にMF中村帆高（28）がヘディングシュートで決勝弾。プレーヤー・オブ・ザ・マッチ（POM）に選出された。準々決勝以降は西地区のクラブも交え、来月17〜25日にサウジアラビアで集中開催される予定だが、西地区の決勝トーナメント1回戦は中東情勢の悪化を受け、延期されている。

POMに選出された中村は試合後の会見に登壇すると、安堵（あんど）の表情を浮かべた。

「本当に町田の（歴史に）新たな1ページを刻めた。ベスト8進出は（クラブにとって）大きなこと」

決勝ゴールは前半25分だった。FW羅相浩（ナ・サンホ）が左サイドからペナルティーエリアへクロスを送る。逆サイドの中村は素早く反応し、全速力で走り込んだ。「クロスにウイングバックが飛び込む形はチームとして狙っていた。素晴らしいボールを上げてくれたので自信を持って飛び込むだけだった」。最後はヘディングシュートでゴール左下に押し込んだ。

次は集中開催の会場へ舞台を移し、アジアの頂点を目指す。中村は「もっともっと上を目指しているので次も勝てるように頑張りたい」と力強く見据えた。