ゆずが本⽇3⽉11⽇、ニューアルバム『⼼⾳』をリリースした。同アルバムに収録されている“NHK 東⽇本⼤震災15年 震災伝承ソング”「幾重」のミュージックビデオが、オフィシャルYouTubeチャンネルにて公開となった。

ゆずが2025年秋、NHK仙台から楽曲制作オファーを受けて⽣まれたナンバーが「幾重」だ。3.11以降、⼈々が重ねてきた15年の⽇々と想いを受け⽌め、それぞれの歩みで未来を拓いていくさまを、優しく慈しむように綴った楽曲として仕上がった。

楽曲「幾重」は、映画『国宝』の映画⾳楽・主題歌を担当し、これまでに数々のアワードを受賞している⾳楽家・原 摩利彦とのコラボレーションによるもの。同曲で表現したい重厚さと繊細さ、美しさを持ち合わせた⼈物として原の名が挙がり、共通の知⼈である彫刻家・名和晃平を通じて、運命の邂逅。およそ半年間の制作期間を経て、ゆずの新たな可能性を秘めた楽曲「幾重」が完成した。

そのミュージックビデオは、1921年に完成され、東京都歴史的建造物に指定された早稲⽥のスコットホールで撮影を敢⾏。これまで数々のゆずのライブ映像作品を⼿掛けてきた映像監督・⾕ 聰志がメガホンを取り、ゆずのふたりほか、原もピアノ演奏で参加した。シンプルなシチュエーションながら随所にクリエイティブを潜ませ、名和が本作の撮影のために新たに制作したPixCell(彫刻作品＝透明の球体)が北川のマイクスタンドに連なり、岩沢が座る椅⼦は世界的建築家・丹下健三デザインしたもの。そして彫刻家イサム・ノグチの⽣み出したAKARIが温かく3⼈を照らすなど、まさに時代を超越し、想いが“幾重”にも重なっていくような歌声と演奏がドキュメントのように描かれた。

ゆずのニューアルバム『⼼⾳』は、アルバム発表時点でリリースされていた楽曲を収録せず、2025年下半期に制作された楽曲を中⼼に構築された“全曲新曲”収録の19作⽬のオリジナルアルバムだ。「幾重」のほか、⽇本⽣命CMソング「⼼⾳」、エバラ⾷品「焼⾁のたれシリーズ」CMソング「⼿のなる⽅へ」を含む全9曲が収録される。

なお、ゆずは5⽉4⽇の宮城・セキスイハイムスーパーアリーナを皮切りに、キャリア初の弾き語りアリーナツアー＜ゆず 弾き語りアリーナツアー 2026 ⼼⾳＞を開催する。

■アルバム『⼼⾳』

2026年3⽉11⽇(⽔)発売

特設サイト：https://yuzu-official.com/pages/shinon

予約リンク：https://tf.lnk.to/SHINON_CD

配信事前予約：https://yuzuofficial.lnk.to/SHIN-ON_Pre

【初回⽣産限定盤(CD+Blu-ray)】

TFCC-81183〜81184 ￥7,700(税込)

【初回⽣産限定盤(CD+DVD)】

TFCC-81185〜81186 ￥7,700(税込)

【通常盤(CDのみ)】

TFCC-81187 ￥3,300(税込)

▼CD収録曲

1.翠光

2.⼼⾳

※⽇本⽣命CM ソング

3.幾重

※NHK東⽇本⼤震災15年 震災伝承ソング

4.⼿のなる⽅へ

※エバラ⾷品“焼肉のたれ”シリーズCMソング

5.出発前

6.⽇替わり定⾷

7.ま、いっか

8.逆光

9.消しゴム

▼Blu-ray / DVD 収録内容 ※初回⽣産限定盤

＜ゆずの輪 Presents YUZU LIVE 2025 GET BACK トビラ Supported by ITOCHU＞ライブ映像

01.幸せの扉

02.⽇だまりにて

03.仮⾯ライター

04.ガソリンスタンド

05.新しい朝

06.何処〜通りゃんせ(TOBIRA Mashup)

07.ねぇ

08.⾶べない⿃

09.⼼のままに

10.尤

11.T.W.L

12.嗚呼、⻘春の⽇々

13.GET BACK

14.夏⾊

15.午前九時の独り⾔ ●初回⽣産限定盤・通常盤共通 初回プレス分 封⼊特典

＜ゆず ⽣声30分 弾き語りライブ in TOY’S FACTORY＞抽選応募券シリアルナンバー封⼊

▼公演概要

＜ゆず ⽣声30分 弾き語りライブ in TOY’S FACTORY＞

2026年4⽉25⽇(⼟) 東京・渋⾕ TOY’S FACTORY

【⼀部】12:00開場 / 13:00開演 13:30終演予定

【⼆部】15:00開場 / 16:00開演 16:30終演予定

応募期間：3⽉10⽇(⽕)10:00〜3⽉20⽇(⾦)23:59

当選通知：4⽉上旬

■＜ゆず 弾き語りアリーナツアー 2026＞

5⽉04⽇(⽉/祝) 宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ

5⽉05⽇(⽕/祝) 宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ

open15:00 / start16:00

5⽉16⽇(⼟) 愛知・⽇本ガイシホール

5⽉17⽇(⽇) 愛知・⽇本ガイシホール

open15:00 / start16:00

5⽉23⽇(⼟) 広島・広島グリーンアリーナ

5⽉24⽇(⽇) 広島・広島グリーンアリーナ

open15:00 / start16:00

5⽉30⽇(⼟) ⻑崎・⻑崎スタジアムシティ HAPPINESS ARENA

5⽉31⽇(⽇) ⻑崎・⻑崎スタジアムシティ HAPPINESS ARENA

open15:00 / start16:00

6⽉06⽇(⼟) 神奈川・K アリーナ横浜

6⽉07⽇(⽇) 神奈川・K アリーナ横浜

open14:30 / start16:00

6⽉13⽇(⼟) 北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

6⽉14⽇(⽇) 北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

open15:00 / start16:00

6⽉23⽇(⽕) 大阪・⼤阪城ホール

6⽉24⽇(⽔) 大阪・⼤阪城ホール

open17:30 / start18:30

7⽉11⽇(⼟) 福岡・マリンメッセ福岡A館

7⽉12⽇(⽇) 福岡・マリンメッセ福岡A館

open15:00 / start16:00

7⽉18⽇(⼟) 福井・サンドーム福井

7⽉19⽇(⽇) 福井・サンドーム福井

open15:00 / start16:00

7⽉24⽇(⾦) 神奈川・横浜アリーナ

open17:30 / start18:30

7⽉25⽇(⼟) 神奈川・横浜アリーナ

7⽉26⽇(⽇) 神奈川・横浜アリーナ

open15:00 / start16:00

特設サイト：https://yuzu-official.com/pages/yuzu_arenatour2026