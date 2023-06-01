Åì»³Æà±û¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥é¥¤¥Ö¥Á¥±¥Ã¥ÈËÜÆüÈ¯Çä¡£¡ãÅì»³Æà±û¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È2026¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È ¡Á¤¤¤¯¤¼¤Ö¤É¤¦¤«¤ó¡ª¡ª¡Á¡ä³«ºÅ·èÄê¤â
Åì»³Æà±û¤¬¡¢¡ã10th Anniv. Final Live¡ØOVER THE RAINBOW at ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ù¡ä¤ÎºÇÂ®Àè¹ÔÍ½ÌóÃêÁª¥Á¥±¥Ã¥È¼õÉÕ¤òËÜÆü¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢Åì»³Æà±û¤ÎÃÂÀ¸ÆüÅöÆü¡¢2027Ç¯3·î11Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎºÇÂ®Àè¹Ô¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¤Ç¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÌä¤ï¤º¡¢Ã¯¤Ç¤â¿½¤·¹þ¤ß²ÄÇ½¡£¤Þ¤¿¡¢½é¤Î»î¤ß¤È¤·¤Æ¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÆ³Æþ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸åÆü¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¯¥é¥Ö¡ÖÆú¤Î¤ï¤Ã¤«¡×²ñ°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤Ë¸þ¤±¤¿¡ãÅì»³Æà±û¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È2026¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È ¡Á¤¤¤¯¤¼¤Ö¤É¤¦¤«¤ó¡ª¡ª¡Á¡ä¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤¿¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢2026Ç¯5·î3Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦¥«¥ë¥Ã¥Ä¤«¤ï¤µ¤¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¥é¥¤¥ÖÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¡¢¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥Ð¥ó¥É¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦°Ë²ìÂóÏº¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î²»³Ú³èÆ°¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤ä¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤Ê¤É¤ò¸ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¤â¤¢¤êÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÊÆâÍÆ¤Î¤¿¤Ã¤¿°ì²ó¤¤ê¤Î¸ø±é¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢½ª±é¸å¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ÈÉðÆ»´Û¤Ë¸þ¤±¤Æµ¤»ý¤Á¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤¹¤ë´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¡È¥°¡¼¥¿¥Ã¥Á²ñ¡É¤Î¼Â»Ü¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
◾️¡ã10th Anniv. Final Live ¡ØOVER THE RAINBOW at ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ù¡ä
³«ºÅ¡§2027Ç¯3·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë17»þ³«¾ì¡¦18»þ³«±é
²ñ¾ì¡§Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û
ºÂÀÊ¡§Á´ÀÊ»ØÄê ¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸Æþ¾ìÉÔ²Ä
¥Á¥±¥Ã¥È·ô¼ï¡§¡¥°¥Ã¥ºÉÕ¥Á¥±¥Ã¥È 15,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢ÄÌ¾ï¥Á¥±¥Ã¥È 9,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¯¥é¥ÖºÇÂ®Àè¹ÔÍ½Ìó(¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥ÉÂÐ±þ)
¡Ú¼õÉÕ´ü´Ö¡Û3·î11Æü¡Ê¿å¡Ë0:00 ¡Á 3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¡ÚÅöÍî¡¦Æþ¶â´ü´Ö¡Û4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:00 ¡Á 4·î8Æü¡Ê¿å¡Ë21:00¤Þ¤Ç
¢§°ìÈÌºÇÂ®Àè¹ÔÍ½ÌóÃêÁª(¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥ÉÂÐ±þÉÔ²Ä)
¡Ú¼õÉÕ´ü´Ö¡Û3·î11Æü¡Ê¿å¡Ë0:00 ¡Á 3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¡ÚÅöÍî¡¦Æþ¶â´ü´Ö¡Û4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:00 ¡Á 4·î8Æü¡Ê¿å¡Ë21:00¤Þ¤Ç
¡Ú¼õÉÕURL¡Ûhttps://eplus.jp/toyamanao/
¡¦´õË¾¿ô¡§Âè1´õË¾¤Þ¤Ç¡Ê¥°¥Ã¥ºÉÕ¥Á¥±¥Ã¥È¡¿ÄÌ¾ï¥Á¥±¥Ã¥È¡¡¤É¤Á¤é¤«¤òÁªÂò¡Ë
¡¦Ëç¿ôÀ©¸Â¡§¤ª°ì¿ÍÍÍ4Ëç¤Þ¤Ç
¡¦¼õ¼èÊýË¡¡§¥¹¥Þ¥Á¥±¤Î¤ß
¢¨¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸åÆü¼Â»Ü
◾️¡ãÅì»³Æà±û¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È2026¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È ¡Á¤¤¤¯¤¼¤Ö¤É¤¦¤«¤ó¡ª¡ª¡Á¡ä
½Ð±é¡§Åì»³Æà±û / °Ë²ìÂóÏº ¤Û¤«
³«ºÅ¡§2026Ç¯5·î3Æü¡ÊÆü¡Ë14:45³«¾ì¡¦15:30³«±é
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»»þ´Ö17:00¤òÍ½Äê¡£½ª¤ï¤ê¼¡Âè¡È¥°¡¼¥¿¥Ã¥Á²ñ¡É¤ò³«ºÅ¡£
²ñ¾ì¡§¿ÀÆàÀî¡¦¥«¥ë¥Ã¥Ä¤«¤ï¤µ¤
ºÂÀÊ¡§Á´ÀÊ»ØÄê ¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸Æþ¾ìÉÔ²Ä
¥Á¥±¥Ã¥È·ô¼ï¡§6,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¯¥é¥ÖºÇÂ®Àè¹ÔÍ½Ìó
¡Ú¼õÉÕ´ü´Ö¡Û3·î11Æü¡Ê¿å¡Ë0:00 ¡Á 3·î18Æü¡Ê¿å¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¡ÚÅöÍî¡¦Æþ¶â´ü´Ö¡Û3·î20Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡Ë13:00 ¡Á 3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë21:00¤Þ¤Ç
¢§°ìÈÌºÇÂ®Àè¹ÔÍ½ÌóÃêÁª
¡Ú¼õÉÕ´ü´Ö¡Û3·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00 ¡Á 3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¡ÚÅöÍî¡¦Æþ¶â´ü´Ö¡Û4·î3Æü¡Ê¶â¡Ë13:00 ¡Á 4·î5Æü¡ÊÆü¡Ë21:00¤Þ¤Ç
¡Ú¼õÉÕURL¡Ûhttps://eplus.jp/toyamanao/
¢¨Ëç¿ôÀ©¸Â¡§¤ª°ì¿ÍÍÍ4Ëç¤Þ¤Ç
¢¨¼õ¼èÊýË¡¡§¥¹¥Þ¥Á¥±¤Î¤ß
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡Åì»³Æà±û ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡Åì»³Æà±û ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥°
¢¡Åì»³Æà±û ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡Åì»³Æà±û ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok
¢¡Åì»³Æà±û ÆÃÀß¥µ¥¤¥È