稲葉浩志が本日3月10日、東京ドームにて『2026 ワールドベースボールクラシック』のNetflix 大会応援ソングとして話題のカバー曲「タッチ」をライブパフォーマンス初披露した。

世界最高峰の舞台『ワールドベースボールクラシック』の全20チームに向けた最強応援ソングが、稲葉浩志による「タッチ」のカバーだ。Netflix 大会応援ソング“稲葉浩志「タッチ」”スペシャルムービーは動画再生回数700万回を越えるなど、世間を賑わせている。

WBC東京プール日本最終戦“日本対チェコ戦”開始目前に、大観衆で埋め尽くされた会場全体が、稲葉浩志のエネルギッシュな歌声と圧巻のパフォーマンスに魅了された。球場内の照明が落ちると稲葉浩志がグラウンド内に設けられた特設ステージに登場。パワフルな歌声でNetflix大会応援ソング「タッチ」を披露した。

そのパフォーマンス中、会場内は大歓声に包まれたほか、観客が手拍子を送りながらステージを見守る姿も見られ、会場全体が大会の熱狂を共有する特別な瞬間となった。

歌唱後に稲葉浩志から「本日も最高の試合を、皆さん思い切り楽しんでいってください」と伝えられると、観客や侍ジャパンの選手たちも拍手を送り、球場は大きな一体感に包まれた。Xのトレンドでは“稲葉さん”が1位になるなど大きな注目を集めた。

Netflix大会応援ソング「タッチ」は、原曲が持つキャッチーでドラマ性のある歌詞に、稲葉浩志のエネルギッシュで力強い歌声とメロディーが重なり合い、聴く人たちを熱狂へと導く唯一無二の応援ソングとして大会を盛り上げていく。

Netflixは、2026年に開催される世界最高峰の野球の祭典『ワールドベースボールクラシック』の日本国内でのライブ配信を実施。 2026年大会は、世界20の国・地域が参加、東京はじめ4都市で開催される全47試合が3月5日から3月18日の期間中ｍNetflix 日本国内で独占生配信される。

■『2026 ワールドベースボールクラシック』

全47試合／3月5日〜3月18日

Netflix 日本国内で独占生配信(アーカイブあり)

Netflix 大会応援ソング 稲葉浩志「タッチ」

・X：@netflixjpsports

・Instagram：@netflixjpsports

・YouTube：Netflix Japan