SUPER¡úDRAGON¡¢¿·¶Ê¡ÖNUMBER¡×¤¬TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥¤¥ä¤ÎA act¶ -Second Season-¡ÙED¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·èÄê
SUPER¡úDRAGON¤¬¡¢4·î5Æü¤Ë¡ÖNUMBER¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¹¹¤Ë¡¢Æ±³Ú¶Ê¤¬TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥¤¥ä¤ÎA act¶ -Second Season-¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·èÄê¡£SUPER¡úDRAGON¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢1·î5Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡ÖBreak off¡×¤ËÂ³¤¯¡¢2¥¯¡¼¥ëÏ¢Â³¤Î¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë¡£
¹¹¤Ë¡¢¡Ø¥À¥¤¥ä¤ÎA¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸æ¹¬°ìÌé¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤â¸ø³«¡£»î¹çÃæ¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÉÁ¤¤ª¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¡¢¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖNUMBER¡×
2026Ç¯4·î5Æü(Æü) ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
¢§Preadd/Presave ¤Ï¥³¥Á¥é¤«¤é
https://lnk.to/SUPER_DRAGON_NUMBER
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥¤¥ä¤ÎA act¶ -Second Season-¡Ù
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ SUPER¡úDRAGON¡ÖNUMBER¡×
2026Ç¯4·î¤è¤ê¥Æ¥ìÅì·Ï6¶É¥Í¥Ã¥È¡¢AT-X¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï
ÊüÁ÷Ä¾¸å¤è¤êNetflixÀè¹ÔÇÛ¿®
¸ø¼°HP¡§https://diaace.com/
¸ø¼°X¡§https://x.com/diaace_anime
¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@diaace_anime
¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@diaace_anime_pr
¡ãSUPER¡úDRAGON LIVE TOUR 2026¡ä
¡ÚÂçºå¡ÛNHKÂçºå¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯4·î12Æü(Æü)¡¡³«¾ì17:00¡¿³«±é18:00
¡ÚÅìµþ¡ÛKanadevia Hall
2026Ç¯4·î19Æü(Æü)¡¡
1Éô¡¡³«¾ì13:00¡¿³«±é14:00
2Éô¡¡³«¾ì17:00¡¿³«±é18:00
¡ÚÊ¡²¬¡ÛÊ¡²¬¹ñºÝ²ñµÄ¾ì
2026Ç¯5·î9Æü(ÅÚ)
1Éô¡¡³«¾ì13:00¡¿³«±é14:00
2Éô¡¡³«¾ì17:00¡¿³«±é18:00
ÀÊ¼ï¡¦ÎÁ¶â¡¦Ç¯ÎðÀ©¸Â
Á´ÀÊ»ØÄêÀÊ¡§ 9,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
