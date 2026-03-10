【北京＝照沼亮介】中国税関当局は１０日、１〜２月の貿易統計を発表した。

輸出額は前年同期比２１・８％増の６５６５億ドル（約１０４兆円）、輸入額は１９・８％増の４４２９億ドルだった。内需低迷が続く中、中国政府が掲げる２０２６年の国内総生産（ＧＤＰ）の成長率目標「４・５％〜５・０％」の達成に向け、外需の取り込みが不可欠となる。

輸出の品目別では、半導体が７２・６％増で上げ幅が最大だった。ＡＩ（人工知能）関連のハイテク製品の需要が急増したとの見方が出ている。電気自動車（ＥＶ）を含む自動車も６７・１％増と大きく伸びた。

地域別では、東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）や欧州連合（ＥＵ）向けが３割近く増加した。日本向けは８・９％増で、主要国・地域の中で唯一マイナスだった米国を除き、増加率が最も低かった。高市首相の台湾有事を巡る国会答弁に反発した中国政府は１月、日本に対するレアアース（希土類）を含むデュアルユース（軍民両用）製品の禁輸措置を実施しており、影響が出た可能性がある。

米国向けは１１・０％減の６７２億ドルだった。昨年４月から減少が続いているものの、下げ幅は縮小している。今月３１日〜４月２日には米中首脳会談が予定されていて、貿易問題に関する議論も行う見通しだ。