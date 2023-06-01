なんとなく気分でその時に使うキーボードを変えたり、変えなかったりしている筆者。なので、すぐ交換できるようにデスク上のキーボードスタンドに3台セットしています。が、これまで使ってきたスタンドは素材がプラスチックでメカニカルキーボードの重みに耐えられず垂れてしまい、高さ調整もできなかったりするので、もっとガッチリしたヤツに変えてみることに。

こういうときはパソコンユーザー御用達、安定の長尾製作所ですな、ということで、「キーボード収納ステーション 3段」という製品を導入してみることにしました。ついでに、それを拡張する「マウス収納ステーション 増設キット」も追加。この際キーボードと一緒にマウスもきれいに陳列できるようにしようと考えました。

長尾製作所「キーボード収納ステーション 3段」

長尾製作所「マウス収納ステーション 増設キット」

金属加工に強みをもつ長尾製作所なので、もちろん今回の収納ステーションも金属製。キーボード収納はフレーム2本とプレート3枚、マウス収納はフレーム1本とプレート2枚がそれぞれバラバラの状態で送られてくるので、これらをねじ留めして組み立てます。

海外製だと力ずくで修正しながらねじ込んでいく必要があったりしますが、この製品はそんなことは一切なく、すっとねじが回せてピタッと留まります。素材が全て金属なのでそこそこ重さがあるものの、この精度の高さのおかげで組み立てがつらくないのはさすが長尾製作所、という感じです。

まずは土台を組み立て

他の2枚のプレートをそこに取り付けて「キーボード収納ステーション」としては完成

さらにそこへ「マウス収納ステーション 増設キット」を追加

ただし、組み立て手順は少し迷うかもしれません。たとえばキーボード収納のプレート3枚はどれも同じように見えて、1枚だけ土台用なので作りが違います。

フレームも土台のプレートと、増設用フレームを締結する部分とでねじ穴径が異なるので、上下対称に見えて取り付け向きが決まっています。説明書には詳しい手順は書かれていないので、途中まで組み立てて、間違いに気付いてバラして、また組み立てて……というのを繰り返しがちかも。

プレートは1枚だけ大きさとねじ穴の有無が異なるので注意

フレームのねじ穴も上下で径が異なるため、取り付け方向が決まっている

しかし、組み上がったキーボード収納＆マウス収納は、美しい。サイズは思ったよりコンパクトで、キーボードを載せるとスタンド自体がほとんど隠れ、キーボードだけが浮かび上がっているように見えます。

キーボードを主役として立て、あくまでもそれを陰で支える脇役に徹しているかのよう。背面側はフレームしかないので、有線キーボードのケーブルを逃がしやすいのもありがたい。これが機能美というものでしょうか。

意外とスペースを取らないサイズ感で、キーボードの見栄えを意識した設計のよう

唯一の欠点は、黒い塗装ということで指紋や皮脂が目立ちやすく、拭き取りにくいことですが、どうせキーボードに隠れるからまあいっか、という感じです。キーボードやマウスだけでなく、タブレットや小物なんかを載せるのにもちょうどいいので、一家に一台、みなさんもいかがでしょうか。

発売元 製品名 販売価格 長尾製作所 キーボード収納ステーション 3段 4280円 長尾製作所 マウス収納ステーション 増設キット 1973円