「ＷＢＣ東京プール ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ディップ 侍ジャパン−チェコ代表」（１０日、東京ドーム）

侍ジャパンの大谷翔平選手はチェコ戦を欠場。それでも試合中に見せたワンシーンに米ファンの大きな注目が集まった。

試合中、ボールを持ってグラウンドに出てきた大谷。イニング間に右翼手とのキャッチボール要因になっていた。すると終了後にアンダーハンドでエキサイトシートの少年に向かってボールを投げ入れた。

少年はグラブを持っていたが、捕球に失敗し、グラウンドを転々。すると大谷は歩み寄って、ボールボーイから受け取るときちんと手渡ししてあげた。

このシーンが米国の中継で話題となり、実況も「ｙｅｓ！ｙｅｓ！」と温かいコメント。ＭＬＢ公式も紹介し、少年は嬉しそうに周囲の大人たちとタッチをかわしていた。

米ファンも「大谷がその子にボールが届くように気遣う姿は、美しい瞬間」「彼がフィールド上での活躍を超えて愛される理由そのものです」「その子どもの純粋な喜びがすべてを物語ってる、オオタニの心優しい心がＷＢＣのホームランより輝いてる！」「大谷の心意気がすごい」と沸き返っていた。