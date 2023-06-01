【VF-31J ジークフリード ハヤテ機 “マクロスΔ”（再販）】 3月11日 出荷開始 価格：4,180円

ハセガワは、プラモデル「VF-31J ジークフリード ハヤテ機 “マクロスΔ”」再販分の出荷を3月11日に開始する。価格は4,180円。

本商品は、TVアニメ「マクロスΔ」より「デルタファイブ」ことハヤテ・インメルマンが搭乗するVF-31J ジークフリード ファイター形態をキット化したもの。スケールモデルならではの精密感と、航空機表現に拘った設計となっている。

キャノピーは開閉選択式で、着座姿勢のパイロットフィギュア1体、後席用フィギュア1体が付属する。パイロットはヘルメットの有無を選択できる。

機首のセンサーおよび胴体上面のフォールドクォーツはクリアー部品による表現。頭部レーザー砲とベクターノズルは可動式で、脚及び脚カバーは駐機/飛行状態を選択できる。付属する専用アタッチメント部品を別売りのマクロススタンドに取付けることで、飛行状態での展示が可能だ。パッケージイラストは天神 英貴氏が担当。

(C) 2015 BIGWEST

※発売日は流通により前後する場合があります。