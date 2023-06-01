金銭詐取や営業職員の情報持ち出しなど生命保険業界で不祥事が相次ぐ中、明治安田生命の永島英器社長が日本テレビのインタビューに答え、組織改革の意気込みを語りました。

明治安田生命の永島社長は、生命保険業界で相次ぐ不祥事について受け止めを話しました。

明治安田生命・永島英器社長「それぞれの会社、それぞれ事情があるんだと思いますが、当社に関していうと、やはり残念ながら不適切な事象も発生しておりますし、真摯に受け止めて、PDCA（計画・実行・評価・改善）を回して改善をしている」

生命保険業界では、今年の1月にプルデンシャル生命で、100人以上の社員らによる総額31億円を超える金銭詐取などが確認されています。

また、明治安田生命を含む3社でも、去年1月からの1年あまりの間に金銭詐取事案が発生していて、業界の信頼を損なう事態になっています。

明治安田生命では給与形態の固定給の割合を7割まで増やし、歩合制を3割に抑えるなどして、営業職員が働きやすい環境を構築するなどの対応を取っています。

明治安田生命・永島英器社長「固定給の割合を高めることで、やはり生活がより安定して、先の数字に突き動かされるのではなく、パーパス・ドリブン（理念を軸にした経営）で仕事をしやすくなるんだろうと」

また、永島社長は監視体制の強化や制度の見直しも必要とした上で、一番重要なことは営業職員が自らの働く意義をしっかりと考えることだと話しました。

明治安田生命・永島英器社長「数字があるから仕事をするのでなくて、生きる意味に突き動かされて仕事をする。そういう集団に変えたいと思っています」