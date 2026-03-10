ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「最近の母親はスマホに頼りすぎなのよ…愛情不足になるわよ？」強烈… 「最近の母親はスマホに頼りすぎなのよ…愛情不足になるわよ？」強烈義母の常識に合わせないとダメですか？ 「最近の母親はスマホに頼りすぎなのよ…愛情不足になるわよ？」強烈義母の常識に合わせないとダメですか？ 2026年3月10日 23時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 産後の体に、義母の『古い常識』が容赦なく突き刺さるー！数十年前の育児論を絶対だと信じて疑わない義母の振る舞いに、我が子を守らなければという焦燥感が募ります。良かれと思っての行動だと分かっていても、もう限界なんです。親切という名の暴力。義母との終わりの見えない価値観戦争とは――。＞＞ 【まんが】義母の常識が古すぎる(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】義母の常識が古すぎる 「あなたってノリ悪いし真面目なのねぇ」ママ友とのお茶会でグサッとひと言…突然いじめが始まった!? これで一流の仲間入り!? 憧れのイベントに招待された夫【うちの夫は自称起業家！ Vol.48】