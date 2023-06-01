インスタグラムに投稿

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールC最終戦が10日、東京ドームで行われ、日本代表「侍ジャパン」がチェコを9-0で下して4戦全勝とした。この日は出番がなかった大谷翔平投手は試合後、自身のインスタグラムを更新した。その中で愛犬デコピンが東京タワー前にいる写真をアップ。ファンも「え、えええーデコピンが港区にいる！！」と騒然となった。

大谷にとって今大会恒例の試合後のインスタ更新。4勝目を表す4つの星マークとともに「一次ラウンド応援ありがとうございました！」と記し、応援に感謝した。さらに4枚の写真を掲載。試合の様子をシェアした最後に愛犬デコピンが登場し、愛くるしい顔をのぞかせている。さらにストーリーでは同じく出場がなかった鈴木誠也とベンチ内で並んだ自身の写真もシェア。鈴木の顔をアップにして切り取る“イジリ”を炸裂させた。

注目されたのは、さらに追加で投稿されたストーリーの写真。ベッドにお腹丸出しで寝るデコピン、続く投稿では東京タワーをバックに芝公園とみられる場所にいる様子も公開され、ファンに衝撃が走った。X上には「デコピンが芝公園をお散歩している….！？」「え、えええーデコピンが港区にいる！！」「デコピンさん芝公園に降臨…！ 同じ空の下に…！」の声が上がった。



