1次ラウンド・プールC

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールC最終戦が10日、東京ドームで行われ、日本代表「侍ジャパン」がチェコを9-0で下して4戦全勝とした。この日は出番がなかった大谷翔平投手は試合後、自身のインスタグラムを更新。日本で撮ったとみられる愛犬デコピンの写真を投稿した。

大谷は試合後、インスタで「一次ラウンド応援ありがとうございました！」と記し、応援に感謝。試合の様子をシェアした最後に愛犬デコピンが登場し、愛くるしい顔をのぞかせていた。

さらにストーリーでは同じく出場がなかった鈴木誠也とベンチ内で並んだ自身の写真もシェアしたほか、デコピンがお腹を丸出しにし、仰向けにスヤスヤ眠る姿も公開。さらに東京タワーを背景にした1枚も。芝公園とみられる。

侍ジャパンはすでに1位での8強進出を決めており、大谷はこの日最後まで出番なし。ただ、イニング間にキャッチボールを行った際、ボールをそのまま客席の少年にプレゼントする“神対応”も話題になった。

初戦の6日・台湾戦で先制満塁弾、続く7日・韓国戦で同点ソロと躍動。WBC連覇へ、決勝トーナメントに挑む。準々決勝は14日（日本時間15日）、相手はドミニカ共和国かベネズエラのいずれか。この日休養した大谷が大暴れする準備はできている。



（THE ANSWER編集部）