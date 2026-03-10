野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」の１次ラウンド「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ」（読売新聞社など主催）の最終戦が１０日、東京ドームで行われ、Ｃ組１位で準々決勝進出を決めている日本代表「侍ジャパン」はチェコを９―０で下し、４連勝で締めくくった。

日本９―０チェコ

日本が終盤に大量得点を挙げ、快勝。日本は八回、途中出場の若月の二塁打に失策が絡んで先取点を奪うと、周東の３ラン、村上の満塁本塁打などで突き放した。先発の高橋宏は五回途中、無失点の好投。継投した宮城、金丸、北山も続き、零封リレーで締めた。

五回途中無失点

前回大会で救援陣の一人として世界一の景色を見た直後、当時２０歳の高橋宏は決心した。「日本代表の中で先発をやれるぐらいの実力をつけたい」。目標が現実となり、生き生きと腕を振る姿は、その喜びを表すかのようだった。

一回の先頭打者は初球の１５４キロで左飛に打ち取り、残り二つのアウトは空振り三振で奪った。援護点が入らない中でも動じることなく、五回二死まで２安打無失点。球数制限の６５球が近づいてマウンドを降り、「（先発は）うれしい思いと、しっかりやらなきゃいけないという思いだった。ＷＢＣの舞台はやっぱり特別だった」と振り返った。