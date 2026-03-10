日本は２０２２年に１２日分を放出、価格抑制に効果

先進７か国（Ｇ７）が検討している備蓄石油の協調放出は、原油価格の高騰を懸念する米国の意向を強く受け、３２か国が加盟する国際エネルギー機関（ＩＥＡ）の枠組みで実施されるとみられている。

世界的に供給量を増やすことで原油価格を抑える狙いがあるが、市場では中東地域の紛争が収束しない限り中長期的に高止まりするとの見方も強い。

ＩＥＡは加盟国に輸入量の９０日分以上の石油製品の在庫を確保するよう義務づけている。２０２５年１１月時点の備蓄は英国が１２０日分、韓国が２１４日分などとなっている。加盟国全体や一部に供給不足が生じた際などに一定期間協調して放出するのが基本的なルールだ。

今回の備蓄放出の検討は、米国が強い意欲を示していたとみられる。トランプ政権が重視する中間選挙が秋に控え、物価高を抑えて国民の支持をつなぎとめるのに躍起になっているためだ。同様に物価高への対応に苦慮するＧ７の他の国々も同調している格好だ。

日本の石油備蓄は２５年１２月末時点で、国家備蓄や民間備蓄などが計２５４日分ある。国家備蓄の放出は入札を通じて売却する一方、民間備蓄は石油元売りなどに義務づける保管量を引き下げることで在庫を取り崩す手法がとられる。

日本は１９７９年以降、備蓄を６回放出しており、前回はロシアのウクライナ侵攻を契機とした２０２２年にＩＥＡ加盟国の協調放出に加わった。国内需要の１２日分に相当する計２２５０万バレルを放出した。当時は一時、１バレル＝１００ドルを超えていたが、放出を機に価格が抑制される効果があった。

ただ、備蓄の取り崩しは一時的な対策にすぎない。今回は中東産油国が紛争地となり、エネルギー海上輸送の要衝・ホルムズ海峡が事実上封鎖されている。イラン情勢が収束に向かわなければ、原油価格の高止まりが続くとの観測がある。

野村総合研究所の木内登英氏は「協調放出を行っても原油価格の上昇を持続的に抑える効果は期待できない。供給の支障が大きく緩和されない限り原油価格は大きく下がらないだろう」と指摘する。