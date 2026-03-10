◇第6回WBC1次ラウンドC組 チェコ0ー9日本（2026年3月10日 東京D）

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組で、敗退が決まっているチェコは最終戦で日本に0―9で敗れ、4連敗で大会を終えた。7回まで0−0と善戦したが、8回に村上の満塁本塁打などで9失点し力尽きた。

試合前の会見で「私たちは観光で東京に来たわけではない」と話していたパベル・ハジム監督。終盤まで互角の投手戦を演じ、試合後は「7回まで0―0で、終盤に侍ジャパンにバントやエンドランをさせた」と振り返り、「今日の試合でツーリストじゃないことを証明できたと思います。東京ドームで私たちのプレーはチェコの野球界の夢だけではない。ヨーロッパ全体の野球界にメッセージを送れた」と充実の表情で語った。

自身については「次の11月のプレミア12の予選、27年のプレミア12が最後だと思います。新しい監督が来る」とWBCの指揮は今大会が最後になると説明。「欧州選手権に出たり、WBCに2回出たり素晴らしいキャリアを送ることができた」と自身のキャリアを振り返り、今後の目標にプレミア12の本選に出場することを掲げた。

神経科医の顔を持つハジム監督は2022年にチェコ代表の監督に就任。初出場した23年の第5回WBCでは1次ラウンド初戦で中国を破り、歴史的な初勝利を挙げた。