米国で唯一、津波に関する資料を専門で収集・展示するハワイ島の「太平洋津波博物館」が閉鎖の危機に直面している。

２０１１年の東日本大震災で日本から流れ着いた漂流物も展示し、津波の脅威を伝えるが、開館から２８年を迎え、来館者の減少は止まらない。維持費もかさむ中、存続のため来館や寄付を呼びかけている。（米ハワイ島ヒロ 中根圭一、写真も）

真っ青な太平洋が眼前に広がるハワイ島最大の街ヒロの一角に太平洋津波博物館がある。石造りの館内には、ハワイを繰り返し襲った津波や０４年のインド洋大津波など世界各地の惨事を伝える写真やパネルが並ぶ。東日本大震災のコーナーでは約６３００キロ・メートル離れた岩手県釜石市からハワイ島に漂着した国道４５号の道路標識を展示している。

ボランティアで展示解説を行うトム・フォーブスさん（７３）は「誰一人、津波で命を落とすことのない社会を作るため、津波の恐ろしさを伝え続けたい」と訴える。

開館は１９９８年。過去の津波被害を知る世代が減る中、ハワイ大の研究者が被災者とともに設立した民間団体が、銀行の支店だった建物を譲り受け、運営してきた。この建物自体も、ハワイで１５９人が亡くなった４６年の津波で１メートル近く浸水した震災遺構だ。

開館当初は住民や観光客が絶え間なく訪れる場所だった。東日本大震災後は岩手県の中学生の見学を受け入れるなど、東北の被災地との連携も重視してきた。

ただ近年は関心が薄れ、来館する住民が減少。コロナ禍で観光客も一時途絶えた。来館者は２０２０年以降、年５０００人前後でコロナ禍前の３割以下だ。

一方、築９６年の建物は雨漏りが絶えず、多額の維持費が負担だ。資金難を理由に２４年１１月、やむなくスタッフ１０人を解雇した。２５年から寄付を呼びかけ、計１２０万ドル（約１億９０００万円）を集めたが、物価高騰の影響もあって維持改修費は膨れあがり、屋根の修理だけでも２５万ドル（約４０００万円）かかった。

１人１５ドル（約２３００円）の入館料を徴収し、Ｔシャツなどのグッズ販売にも力を入れているが、人手不足のため開館は週末だけに絞らざるを得ない。館長のシンディ・プレラーさん（６１）は「継続的な運営には資金が必要だ。津波の脅威を知る日本の人々にも訪れてほしい」と呼びかけた。