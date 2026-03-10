◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本９―０チェコ（１０日・東京ドーム）

侍ジャパンのソフトバンク・近藤健介外野手は今大会初めてスタメンを外れ、最後まで出番がなかった。メジャー組とともに上位打線を担っていたが、過去３試合は１２打数無安打。「シーズンで３試合打てないとかはあるけど、結果を求められるこの短期決戦では（スタメン落ちは）当然」と受け止めた。

ベンチで必死に声を出した強打者。同僚の周東佑京外野手の３ランに「佑京は、ここに来る時に『１本ヒットを打ちたいな』って言っていた。素晴らしい当たりで、びっくりしました。同じチームですし、代表でも一緒に長い間入っている。立場は代走とかだったんですけど、今日はバットで目立って良かった」と拍手を送った。

マイアミでの戦いに向け「（打撃の）感覚も大事だけど、結果をしっかり出さないといけない試合。シーズンとは違って、修正とかの時間もない。結果を求めてしっかり」と逆襲を宣言。「全然、雰囲気は違います。（ホームから）全く逆になるかと思います。でも、前回もそうでしたけど、押しつぶされるとか、そういうのもなかった。日本らしく戦っていけたら」と前を向いた。