元BE:FIRSTの三山凌輝が、東京・新宿に割烹（かっぽう）料理店「親父の割烹、」をオープンさせた。三山は昨年12月、吉祥寺に都内で唯一のあんかけパスタ専門店「親父のあんかけパスタ、」をオープンしており、飲食店としては異例のスピードでの事業展開である。

三山は2日までに、「Life Community|ゴマス」の公式インスタグラムに登場。「親父のあんかけパスタ」に続いて新たに割烹料理店を出店することを明かし、「ちょっとフレンチ、そしてちょっと和で、うちのシェフによって食材を最大限に生かされた料理です。MAXで7席なので、皆さん、予約してもらって」などとアピール。

また、発表文では「割烹というと少し身構えてしまう方も多いと思いますが、本来はもっと人に寄り添った温度のある場所だと思っています。『親父の割烹、』では、“今日はここに来てよかった”と自然に思える時間を大切にしました。派手さよりも余白を、そして僕自身が心から感動した最高の食材本来の味を最大限に引き出し、寄り添っている且つ個性ある本質的な、ちゃんと美味しいことを何より大切にしています」とコメントした。

三山は昨年8月、自身のインスタグラムで女優・趣里との結婚と妊娠を報告。翌9月に第一子が誕生したものの同年11月に同グループからの脱退を発表した。すると同月には、「Star Of Wonder.」という会社を立ち上げ、自らCEO（最高経営責任者）に就任し、実業家としての活動を始めるにあたり、冒頭の飲食事業への進出も併せて発表され、大きな注目を集めた。

ちなみに「親父の割烹、」は、同年9月にフレンチ出身の若手シェフがすでにオープンさせたお茶と創作割烹が楽しめる新宿駅西口から徒歩10分という好立地の飲食店街。住所は非公開とされ、こぢんまりとした建物の2階部分を使用した知る人ぞ知る完全予約制のお店のようだ。また、店の入口に掛けてあるのれんは旧店舗のままであり、新店舗になってもシェフとコンセプトは変わっておらず、おそらく三山が店の経営に参画したとみられる。

「親父のあんかけパスタ、」の開店初日は、開店前から100人近い長蛇の列ができ4時間待ちの大盛況となったが、翌日は5分ほど並べば入店が可能だったという。さらに、Googleマップの口コミでは、星5つと星1つに評価が真っ二つに分かれているのが確認でき、低評価の部類に属している。「親父の割烹、」は7席の2時間制のコース料理のみ。店の入口に掛けてあるのれんは旧店舗のままで、「親父の割烹、」という看板すら、未だ確認できないようである。

実業家としての活動と同時に三山は先月、「RYOKI MIYAMA」名義でソロアーティスト活動を始動。8日に第1弾シングル「Tadaima」、第2弾シングル「BOOOM」、そして第3弾シングル「Original Sin」を立て続けに3曲を配信したほか、5月から初のワンマンライブとツアーの開催も決定。一部報道では「『攻めの姿勢』に入っている」などと報じられているが、何とも「先行きが不安」といった声も漏れ聞こえてくる。

BE:FIRST時代にはなかった実業家としての“顔”も広げ始めたが、何と言っても義父で俳優・水谷豊の“お力添え”があってこそではないだろうか。また、4日のニュースサイトでは、「近く俳優としての新たな展開も発表される」という“関係者”からのタレコミを掲載し、「三山はまだ26歳。中学時代から芸能活動を始め、21年から活動してきたBE:FIRSTでは東京ドーム公演、『NHK紅白歌合戦』などの大舞台も経験してきた。昨年は活動休止期間もあったが、現在は公私ともに充実の様子だ」と伝えている。

人生の転機が訪れて、はや半年が過ぎ夫として父としてエンジンは全開のようだが、外食産業への進出は“ノリと勢い”だけでは乗り越えられない。はたして、二足のわらじを履き続けることは三山にできるだろうか。今後の展開に目が離せない。