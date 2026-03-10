野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」の１次ラウンド「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ」（読売新聞社など主催）の最終戦が１０日、東京ドームで行われ、Ｃ組１位で準々決勝進出を決めている日本代表「侍ジャパン」はチェコを９―０で下し、４連勝で締めくくった。

日本９―０チェコ

日本が終盤に大量得点を挙げ、快勝。日本は八回、途中出場の若月の二塁打に失策が絡んで先取点を奪うと、周東の３ラン、村上の満塁本塁打などで突き放した。先発の高橋宏は五回途中、無失点の好投。継投した宮城、金丸、北山も続き、零封リレーで締めた。

収穫も課題も

侍ジャパンの今後の戦いを見据える上で、大きな一発が飛び出した。終盤の八回、当たりが止まっていた村上のバットから生まれた満塁本塁打だ。

２ボール１ストライクから１４０キロの高めの直球を捉えると、打球は大きな弧を描いて中堅右へ。スタンドインを確信し、ゆっくりと一塁へ歩き出す、村上らしい一発だった。試合前までの３試合で単打２本、１打点と苦しんでいただけに、「手応えはすごく良かった」という一撃はこれからのきっかけになりそうだ。

八回に打線がつながり９点を挙げて大差がついたが、試合全体としてはやや物足りない内容だった。８日にＣ組１位で準々決勝進出を決めており、この日のチェコ戦では打線を引っ張ってきた大谷（ドジャース）、鈴木（カブス）を休ませるなど、スタメンを６人入れ替えて臨んだ。

井端監督は「そこまで出ていない選手、打席の少ない選手もいる。そういう選手に結果を出してほしい」と期待したが、七回の好機で今大会初先発の牧原大、森下が凡退するなど終盤まで無得点が続き、今大会未勝利の相手に苦戦した。結果的に先発全員安打となり、控えの野手が打席をこなせた点は良かったものの、スタメンで起用した選手のアピールは今一つだった。

収穫も課題も出た東京プール最終戦だが、無傷の４連勝で勝って反省できるのは大きい。次は米マイアミに舞台を移し、強国とぶつかる準々決勝だ。これからは負けたら終わりのトーナメントで、「投手、野手含めて総力戦。出し惜しみがないようにやっていきたい」と指揮官は表情を引き締めた。（林宏和）