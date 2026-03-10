【ひらがなクイズ】共通する“2文字”を当てよう！ 伝説の怪物や大根の調理法がヒント
日常的に使っている日本語の中に潜む意外な「共通項」を見つけ出して、頭のトレーニングを楽しんでみましょう。
今回は、料理の仕上げに欠かせない表現から、心の持ちようを戒める言葉まで、異なる雰囲気の語彙をそろえました。3つの空欄すべてを正しく埋める2文字の音が何か、これまでの知識を頼りに考えてみましょう。
□□し
□□そか
□□ち
ヒント：大根やわさびなどを、専用の道具で細かくすりつぶした状態を何と呼びますか？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれのキーワードに「おろ」を当てはめると、次のようになります。
おろし
おろそか（疎か）
おろち（大蛇）
料理に爽やかな辛味を添える「おろし」、いい加減な様を指す「おろそか（疎か）」、そして日本神話でスサノオノミコトに退治される伝説の怪物「おろち（大蛇）」。
台所の風景、教訓めいた表現、そして古代の伝承と、全く異なる文脈の言葉たちが特定の2文字を介して一本の線でつながる様子は、日本語の持つ奥深さを感じさせてくれますね。正解を見つけた瞬間の、パズルが解けたような爽快感を味わえたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
