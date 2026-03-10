俳優でタレントの長濱ねるさん（27）が海老名香葉子追善公演『東京の空』ゲネプロ＆囲み取材に出席。作品を通して伝えたい思いを明かしました。

舞台は、東京大空襲で家族を亡くしたエッセイストの海老名香葉子さんの経験をもとにした物語。海老名さんの遺志を継いで、長濱さんが平和への思いを伝えます。

今回、初舞台となる長濱さん。オファーを受けた時を振り返り「今回、東京大空襲がテーマということで、私にとっても新たなテーマでもありますし、やっぱり東京大空襲も関東圏の方々がどのような思いで乗り越えて、そして今も後世につないでいくために平和のバトンをつないでいるのかっていうのを今回のお話ですごく共感する部分が多かったので、私で力になれるのならばぜひ演じさせていただきたいと思いました」と胸の内を明かしました。

囲み取材には、海老名さんの息子・二代林家三平さん（55）も出席。「やっぱり首都でもって10万人の方が亡くなったという事実がまだ知らない方も多いんですよ。だから、そういう方の耳に届く一つの声。ねるさんが担ってくださるというのは、本当におふくろは喜んでいると思います」と語りました。

さらに、「去年の12月24日にサンタさんのそりに乗って逝ってしまいましたけど、その母もきっと向こうから優しくほほえんでいると思っています」と涙ぐみながら母への思いを明かしました。

また、三平さんは「やっぱり母がまだ現存しているように思うんですよ。まだ生きていて、うちに帰ると実家へ行くといるような気がするんですね。その母の役を（長濱さんに）やっていただけるし、またここにおふくろがいたら“またこんな美しい方が私の役って”って言ってるおふくろが、“こんなきれいな方にやっていただいてうれしいわ”っていう姿が目に見えるように感じますね」と話し、「本当にありがとうございます」と長濱さんに感謝を伝えました。

長濱さんは、作品を通して伝えたい思いがあるそうで「どんどん戦争が遠い歴史のようなものに感じてしまうんですけど、本当に今もどこかに罪のない子供たちが香葉子さんと同じように苦しい思いをしているんだなって思うとやっぱりぞっとしましたし、なにかそういった自分事として今の世の中のことを捉えていくのが戦争を繰り返さないための一歩なのかなと思います」と語りました。

長濱さんが出演する『東京の空』（原案：海老名香葉子さん）は3月11日、東京・千代田区の日本教育会館 一ツ橋ホールにて上演されます。