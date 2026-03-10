「ＷＢＣ東京プール ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ディップ 侍ジャパン９−０チェコ代表」（１０日、東京ドーム）

チェコ代表は侍ジャパンに善戦するも４戦全敗となった。試合後、ハジム監督は日の丸のハチマキを巻いて「ニッポン！ありがとうございます！」と感謝の思いを口にした。

その上で「チェコの野球がサトリアの結果そのもの」と今大会限りで代表を引退する右腕をたたえ、自らも「来年の大会が私の最後になります」と語った。

指揮官は「八回まで０対０。相手に送りバントもヒットエンドランもさせた。そしてサトリアへの大歓声、天国のようでした」と語り、今後について「まずプレミア１２の本戦に出ること。私の前任の監督が３０年のキャリアを経てスイッチして私が監督になった。ありがたいキャリアを進ませてくれました」と言う。

そして会見の最後で「１分、私に下さい」と切り出し、「日本」とかかれた日の丸ハチマキを頭に巻いて「ニッポン！ありがとうございます」「ヤキュウ、フォーエバー」と語って会見を終了。会場は拍手に包まれた。

中盤まで侍ジャパンと接戦を演じた。先発のサトリアが立ち上がりから最速１３０キロに満たない直球とチェンジアップでほんろう。走者を出しながらも決定打を許さず、五回途中まで無失点に抑えた。

球数制限を突破してしまったことで降板となったが、スタンドからは大きな拍手がわき起こった。試合前の会見でハジム監督が「今夜がラストダンスとなる」と明かし、起業するために今大会限りでチェコ代表のユニホームを脱ぐ右腕。スタンドをグルリと見渡しながらベンチへ引き揚げ、チームメートと抱き合った。

八回にミスから先制点を失い、周東に３ランを浴びた。さらに村上に満塁弾を許すなど一挙９失点と投手陣が力尽きてしまったが、中盤まで堂々の戦い振り。サトリアが電気技師の職に就いているように、大半の選手が本業と野球の二刀流をなり立たせている。

前回大会でも「さわやかチェコ」の異名をとったチーム。最後まで全力を尽くして戦い抜き、ＷＢＣの舞台を終えた。