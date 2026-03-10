第２回ＷＢＣ（２００９年）で侍ジャパンの監督として世界一に導いた原辰徳氏（６７）が１０日、日本代表―チェコ戦（東京ドーム）を独占放送した「Ｎｅｔｆｌｉｘ」に出演。井端弘和監督（５０）に直接進言するとともに、今後の展望を語った。

試合は７回まで無得点だったが、８回に周東（ソフトバンク）の３ラン、村上（ホワイトソックス）の満塁本塁打などで一挙９得点。終わってみればスコアとしては９―０の圧勝となった。

その試合直後、番組内で原氏は井端監督から「準々決勝のプランはもう投手コーチとも立てましたし、ある程度このイニングまではこのピッチャー、最後はこのピッチャーというのは決まっています」との言質を引き出し、先輩指揮官として「自分の予想に対して後追いをしないことでしょうね。迷ったらゴーという形でね。風景というものを思い描いていると思うので」と直接伝えた。

侍ジャパンは１次ラウンドを４戦全勝で突破し、１４日（日本時間１５日）の準々決勝以降をマイアミのローンデポ・パークで行う。準々決勝の相手はドミニカ共和国かベネズエラで、どちらも多くのメジャーリーガーを擁する超強力打線だ。

原氏は「中南米のチームというのは、非常にお祭り的な野球になるので。勢いを最初につけさせないということでしょうね。先取点、先制点をあげる、あげないというのでは全然違ってくると思います。まずはピッチャーが我慢して。相手打線すごいね。そこを我慢して何とかというところでしょうね」と強調した。

となれば、先発投手が鍵となってくる。原氏は「山本君がいくと思いますね」とズバリ。ドジャースのエースとして昨年のワールドシリーズＭＶＰにも輝いた山本由伸投手（２７）の肩に侍ジャパンの命運が託されると占った。

今後は負ければ即敗退の一発勝負。原氏は最後に「やっぱり（戦力を温存して）残すというのは難しい考え方」と説き、侍ジャパンの大会連覇に向けて熱弁を終えた。