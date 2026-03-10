½ÅÂç»ö·ï¤Ø¤Î´ØÍ¿¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤¹Ï·¿Í¤ÎÆæ
2002Ç¯11·î22Æü¡¢°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡£Âç¼ê¶ä¹Ô»ÙÅ¹¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ë²¯Ã±°Ì¤Î¶â¤òÀÑ¤ó¤À¸½¶âÍ¢Á÷¼Ö¤¬ÅþÃå¡£·ÙÈ÷°÷¤¬¸½¶â5000Ëü±ß¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥°¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤¿½Ö´Ö¡¢½ÆÀ¼¤¬¶Á¤¤¤¿¡£ÈÈ¿Í¤Ï·ÙÈ÷°÷¤ÎÂ¤ò·â¤Á¡¢¸½¶â¤òÃ¥¤Ã¤ÆÆ¨Áö¡£¤·¤«¤·ÃÆ´Ý¤¬¤¢¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ã¤¤·ÙÈ÷°÷¤¬Èô¤Ó¤«¤«¤ê¡¢ÈÈ¿Í¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¡£¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥Ö¡¼¥Ä¤òÍú¤¤¤¿¿ÈÄ¹160cmÄøÅÙ¤Î¤½¤Î¾®ÊÁ¤ÊÏ·¿Í¤Ï¡¢2Ãú¤Î·ý½Æ¤È¼ÂÃÆ¤ò72È¯¤â½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
»ØÌæ¤ò¾È¹ç¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢1956Ç¯11·î23Æü¤Ëµ¯¤¤¿·Ù»¡´±¤ò·ý½Æ¤Ç»¦³²¤·¤¿»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¤ÈÆ±°ì¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¡£Ìµ´üÄ¨Ìò¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¡¢20Ç¯¶á¤¯ÀéÍÕ·ºÌ³½ê¤ËÉþÌò¤·¡¢1976Ç¯¤Ë²¾½Ð½ê¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃæÂ¼ÂÙ¤À¡£ÁÜºº»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅìµþÂç³Ø¶µÍÜ³ØÉôÍý²Ê¶Îà¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ëÆ¬Ç¾¤Î»ý¤Á¼ç¤À¤Ã¤¿¡£
Ì¾¸Å²°¤Ç¤Î¸½¶âÍ¢Á÷¼Ö½±·â¤«¤é¤Ò¤È·î¸å¡£·Ù»ëÄ£ÁÜºº°ì²Ý¤Î¸¶Íº°ì·º»ö¤Î²¼¤Ë¡¢ÃæÂ¼¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¤³¤Î¤È¤¸¶·º»ö¤Ï¡¢ÅìÂ¼»³½ð¡¦°°¤¬µÖÇÉ½Ð½ê·Ù»¡´±»¦³²»ö·ï¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£1992Ç¯2·î14Æü¡¢¶ÐÌ³Ãæ¤À¤Ã¤¿42ºÐ¤Î½äººÄ¹¤¬²¿¼Ô¤«¤Ë»É¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤ÇÈ¯¸«¡£ÈÈ¿Í¤Ï½äººÄ¹¤Î·ý½Æ¤òÃ¥¤¤Æ¨Áö¡£ÈÈ¿Í¤ÎÆÃÄê¤Ë»ê¤é¤º10Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¸¶·º»ö¤Î¼ª¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤¬·Ù»¡´±¤ò»¦³²¤·¤¿Á°²Ê¤ò»ý¤Á¡¢½Æ·â»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿ÃæÂ¼¤Î¾ðÊó¤À¤Ã¤¿¡£
ÃæÂ¼¤ÏÌ¾¸Å²°¤Ç¶¯Åð»ö·ï¤òµ¯¤³¤¹Á°¤Ë¤â¡¢Âçºå¤ÇÆ±ÍÍ¤Ë·ý½Æ¤ò»È¤Ã¤¿¶¯Åð»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£1¤ÄÌÜ¤Ï1999Ç¯3·î¡¢Âçºå»ÔÀ¾À®¶è¤Î¶ä¹ÔÃó¼Ö¾ì¤Ç¡£2¤ÄÌÜ¤ÏÆ±¤¸Ç¯¤Î7·î¡¢Âçºå»ÔÀ¸Ìî¶è¤Î¶ä¹ÔÃó¼Ö¾ì¤Ç¡£3¤ÄÌÜ¤¬2001Ç¯10·î¡¢Âçºå»ÔÅÔÅç¶è¤Î¶ä¹ÔÃó¼Ö¾ì¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â·ý½Æ¤ò»È¤Ã¤¿¸½¶âÍ¢Á÷¼Ö½±·â»ö·ï¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤ÆÅìµþ¡¢°¦ÃÎ¡¢Âçºå¤Î·Ù»¡¤¬¿åÌÌ²¼¤Ç¶¨ÎÏ¤·¡¢ÃæÂ¼¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÃæÂ¼¤Ï1997Ç¯¤ËÅìµþ¡¦ÃÓÂÞ¡¢2001Ç¯¤Ë¤ÏÊ¼¸Ë¡¦¿À¸Í¤Ë½»½ê¤ò°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¤È¤¡ÖÃæÂ¼¤ä¤¹¤·¡×¤«¤é¡ÖÃæÂ¼¤Ò¤í¤·¡×¤Ë¡¢´Á»ú¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÌ¾Á°¤ÎÆÉ¤ß¤ò²þÌ¾¡£¤¤¤º¤ì¤Î½»½ê¤âÃæÂ¼¤¬¼ÂºÝ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃæÂ¼¤Ï½Ð½ê¤·¤¿1976Ç¯¤«¤é2002Ç¯¤Þ¤Ç¤É¤³¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤«¤µ¤¨¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæÂ¼¤Ë¡¢ÊÌ¤Î½ÅÂç»ö·ï¤ÎÁÜººËÜÉô¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¡£Á°½Ò¤ÎÂçºå¤Çµ¯¤¤¿¸½¶âÍ¢Á÷¼Ö½±·â»ö·ï¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢Âçºå¤Ç¿®ÍÑ¶â¸Ë¤ÎÁë¸ý¤¬½±¤ï¤ì¤¿¶¯Åð»ö·ï¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î»ö·ï¤Ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÀ½¤Î·ý½Æ¡¦¥¹¥«¥¤¥ä¡¼¥º¡¦¥Ó¥ó¥¬¥à¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÆ±·¿½Æ¤¬¡ÖÈ¬²¦»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ê¥ó¥Ú¥¤¶¯Åð»¦¿Í»ö·ï¡×¤Ç¤â»È¤ï¤ì¤¿¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£1995Ç¯7·î30Æü¡¢ÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»Ô¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ö¥Ê¥ó¥Ú¥¤¡×¤Ç3¿Í¤ÎÌ¿¤¬Ã¥¤ï¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÈÈ¿Í¤ÎÆÃÄê¤Ë»ê¤é¤ºÌ¤²ò·è¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ö¥Ê¥ó¥Ú¥¤¡×»ö·ï¤ÎÁÜºº°÷¿ô¿Í¤âÃæÂ¼¤ÎÁÜºº¤Ë¹çÎ®¤·¡¢ÃæÂ¼¤¬¤É¤³¤òµòÅÀ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢Åìµþ¡¦Âçºå¡¦°¦ÃÎ¤½¤ì¤¾¤ì¤ÇÄ´¤Ù¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÂçºå¤Ç¡¢ÃæÂ¼¤Î¶¨ÎÏ¼Ô¤é¤·¤¿ÍÊª¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¿ÍÊª¤Ï1998Ç¯¤Ë»°½Å¸©Ì¾Ä¥»Ô¤ËÅÚÃÏÉÕ¤¤Î°ì¸Í·ú¤Æ¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼þÊÕ¤Ø¤ÎÊ¹¤¹þ¤ß¤«¤éÃæÂ¼¤Î¥¢¥¸¥È¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£
°¦ÃÎ¸©·Ù¤ÈÂçºåÉÜ·Ù¤ÎÁÜºº°÷¤¬¶¨ÎÏ¼Ô¤È»×¤ï¤ì¤ë¿ÍÊª¤¬½»¤àÂçºå¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢Æ±»þ¤ËÌ¾Ä¥¤Î²È¤Ç¤Ï·Ù»ëÄ£¤ÎÁÜºº°÷¤¬ÂÔµ¡¡£ÁÜºº°÷¤¬¤½¤Î¿ÍÊª¤Î¼«¼¼¤ËÆ§¤ß¹þ¤à¤È¡¢ÃË¤ÏÀÄ»À¥«¥ê¤ò¼è¤ê½Ð¤·¼«»¦¤ò»î¤ß¤¿¤¬¡¢Ì¤¿ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·Ì¾Ä¥¤Ø¸þ¤«¤¦¼ÖÃæ¤Ç¸ÆµÛ¤¬Íð¤ì¡¢µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬»àË´¤·¤¿¡£»ÊË¡²òË¶¤Î·ë²Ì¤ÏµÞÀ¤Î¿´¶Ú¹¼ºÉ¡£ÉÂ»à¤È¤µ¤ì¤¿¡£
ÍâÆü¡¢²þ¤á¤ÆÌ¾Ä¥¤Î²È¤Î²ÈÂðÁÜº÷¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÍÍ¡¹¤ÊÊÑÁõ¥°¥Ã¥º¡¢ËÉÆÇ¥Þ¥¹¥¯¡¢°Å»ë¥¹¥³¡¼¥×¡¢ËÉÃÆ¥Á¥ç¥Ã¥¡¢¥Æ¡¼¥¶¡¼½Æ¡¢¡Ö¥³¥Ð¥ä¥·¡¦¥Æ¥ë¥ª¡×¡Ö¥¢¥Þ¥Î¡¦¥â¥ê¥ª¡×Ì¾µÁ¤Î¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¡¢·ý½Æ°ìÃú¤È¼ÂÃÆ142È¯¤Ê¤É¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢1995Ç¯¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Åö»þ¤Î·Ù»¡Ä£Ä¹´±¡¦¹ñ¾¾¹§¼¡¤µ¤ó¤ÎÁÀ·â»ö·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÂçÎÌ¤Î»ñÎÁ¡¢¹ñ¾¾Ä¹´±¤Î¼«Âð¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿ÃÏ¿Þ¤Ê¤É¡¢Ä¹´±ÁÀ·â»ö·ï¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¾ÚµòÊª¤¬»³¤Û¤ÉÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£
ÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿ÉÂ±¡¤ÇÍ¢·ì¤Ê¤É¤Î½èÃÖ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢´ñÀ×Åª¤Ë°ìÌ¿¤ò¼è¤êÎ±¤á¤¿¹ñ¾¾Ä¹´±¡£ÆüËÜ·Ù»¡¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤ÄÄ¹´±¤òÁÀ¤Ã¤¿Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÁÀ·â»ö·ï¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î»þ¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤ÈÈÈ¿Í¤Ï30¡Á40ºÐ¡¢¿ÈÄ¹170¡Á180Ñ¤ÇÁé¤»·Á¤ÎÃË¤È¤µ¤ì¤¿¡£»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿½ÆÃÆ¤ò·Ù»ëÄ£²Ê³ØÁÜºº¸¦µæ½ê¤¬´ÕÄê¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Ê¥¤¥¯¥é¥Ã¥É¤È¤¤¤¦¥Û¥í¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È·Ï¤ÎÃÆ´Ý¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤Î·ë²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¡£·ý½Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÃÆ´Ý¤ÎÀþ¾òº¯¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥³¥ë¥È¼ÒÀ½¤Î¥Ñ¥¤¥½¥ó¡¢½Æ¿È¤¬Ìó20¥»¥ó¥Á¤¢¤ë¤â¤Î¤È¿äÄê¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë»ö·ï¸½¾ì¤Ë¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÏÆþ¼ê¤¬º¤Æñ¤ÊËÌÄ«Á¯¤ÎÄ«Á¯¿ÍÌ±·³¥Ð¥Ã¥¸¤È´Ú¹ñ¤Î10¥¦¥©¥ó¹Å²ß¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£
·Ù»¡¤ËÈ¿È¯¤¹¤ë½¸ÃÄ¤È¤·¤Æ¡¢Åö»þÃ¯¤â¤¬¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¤òµ¿¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤ÏÄ¹´±ÁÀ·â»ö·ï¤Î¤ï¤º¤«10ÆüÁ°¡¢ÃÏ²¼Å´¥µ¥ê¥ó»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£·Ù»¡¤ÏÅö½é¤«¤é°ì´Ó¤·¤Æ¥ª¥¦¥à¤Ë¤è¤ëÈÈ¹Ô¤È¤Î¸«Êý¤ÇÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥ª¥¦¥à¿®¼Ô¤À¤Ã¤¿¸½Ìò¤Î·Ù»¡´±¤¬ÈÈ¹Ô¤Ø¤Î´ØÍ¿¤òÇ§¤á¤ë¶¡½Ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Î®¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¶¡½Ò¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤¬¤Ê¤¯¡¢¤µ¤é¤Ë¶¡½Ò¤¬ÆóÅ¾»°Å¾¤·¤¿¤³¤È¤Ç¸µ·Ù»¡´±¤ÏÎ©·ï¤µ¤ì¤º¡¢¹ñ¾¾Ä¹´±ÁÀ·âÈÈ¤ÎÁÜºº¤Ï°Å¾Ì¤Ë¾è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î·Ù»¡¤Î¥È¥Ã¥×¤¬ÁÀ·â¤µ¤ì¤Æ¤«¤é8Ç¯¤¬·Ð²á¤·¡¢»þ¸ú¤Þ¤Ç¤¢¤È7Ç¯¤ÈÇ÷¤ëÃæ¤ËÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿µ¿¤ï¤·¤¿ÍÊª¡¦ÃæÂ¼¡£»ñÎÁ¤ò¤µ¤é¤ËÀººº¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥í¥Ã¥Ô¡¼¥Ç¥£¥¹¥¯¤ÎÃæ¤«¤é1995Ç¯3·î30Æü¤ÎÆüÉÕ¤¬Æþ¤Ã¤¿»í¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï»ö·ïÅöÆü¤ò±Ó¤ó¤À¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Íâ·î¤Ë¤ÏÃæÂ¼¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿Åìµþ¡¦¿·½É¤ÎÂß¶â¸Ë¤òÆÍ¤»ß¤á¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï·ý½Æ¤ä¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¡¢ÂçÎÌ¤Î¼ÂÃÆ¡¢ÀÄ»À²½¹çÊª¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¹ñ¾¾Ä¹´±ÁÀ·â»ö·ï¤Ç»È¤ï¤ì¤¿¥³¥ë¥È¡¦¥Ñ¥¤¥½¥ó¤â¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ö¥Ê¥ó¥Ú¥¤¡×»ö·ï¤Ç»È¤ï¤ì¤¿¥¹¥«¥¤¥ä¡¼¥º¡¦¥Ó¥ó¥¬¥à¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¿·½É¤ÎÂß¶â¸Ë¤Î³«Èâ»þ¹ï¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢Ä¹´±ÁÀ·â»ö·ï¤Î¤¢¤Ã¤¿3·î30ÆüÁ°¸å¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ³«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÃæÂ¼¤ÎÆ°¤¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯²ø¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤Æ·Ù»ëÄ£·º»öÉôÄ¹¤ò¥È¥Ã¥×¤È¤¹¤ë·Ù»ëÄ£¡¢°¦ÃÎ¸©·Ù¡¢ÂçºåÉÜ·Ù¹çÆ±ÁÜººËÜÉô¤¬Àµ¼°¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢ÃæÂ¼¤Ï¹ñ¾¾Ä¹´±ÁÀ·â»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤È¤·¤ÆµÞÉâ¾å¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
2004Ç¯2·î12Æü¡¢ÃæÂ¼¤ÏÌ¾¸Å²°¹´ÃÖ½ê¤«¤éÅìµþ¤Î·Ù»ëÄ£¤Ë°Ü´Æ¤µ¤ì¡¢½ÆÅáË¡°ãÈ¿µÚ¤Ó²ÐÌôÎà¼èÄùË¡°ãÈ¿¤ÇÂáÊá¡£¸¶·º»ö¤¬¼è¤êÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÃæÂ¼¤ÏÁÇÄ¾¤Ë¼è¤êÄ´¤Ù¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¶¡½Ò¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÃæÂ¼¤ÏÀéÍÕ·ºÌ³½ê¤Î°õºþ¹©¾ì¤ÇÆÃ¼ì¤Ê°õºþµ»½Ñ¤ò½¬ÆÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Îµ»½Ñ¤ò»È¤¤²Í¶õ¤Î¸ÍÀÒ¾¶ËÜ¤òµ¶Â¤¤·¡¢¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£1986Ç¯¤«¤é2001Ç¯¤Î´Ö¤Ë·×45²ó³¤³°ÅÏ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢¹Ô¤Àè¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤À¤Ã¤¿¡£ÃæÂ¼¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥¬¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç½Æ¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¤Ä¤®¹þ¤ó¤À»ñ¶â¤Ï¹ç·×3000Ëü¡Á4000Ëü±ß¡£Éã¿Æ¤Î°ä»º¤äÀèÊª¼è°ú¤ÇÆÀ¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼Í·â¾ì¤Ê¤É¤ËÄÌ¤¤¡¢½Æ¤ÎÏÓ¤òËá¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£°ìÊý¤Ç¡¢¹ØÆþ¤·¤¿·ý½Æ¤ò£ØÀþ¸¡ºº¤Ç·ý½Æ¤Î·Á¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¤Þ¤ÇÊ¬²ò¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼¤ËÊ¶¤ì¹þ¤Þ¤»Á¥¤ÇÌ©Í¢¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÁí¿ô¤Ï43²ó¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
ÃæÂ¼¤ÏÅìÂçºß³ØÃæ¡¢³ØÀ¸±¿Æ°¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ß¡¢Åö»þ¼ã¼Ô¤Ë¤è¤ëÉðÎÏ³×Ì¿¤¬À®¸ù¤·¤Æ¤¤¤¿ÆîÊÆ¤ØÅÏ¤í¤¦¤È¡¢¤½¤Î»ñ¶â¤òºî¤ë¤¿¤áÀàÅð¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀàÅð¤ÇÂáÊá¤µ¤ìÅìÂç¤ò¼«¼çÂà³Ø¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡ÖÆüËÜ¤ÏÆÈºÛ¹ñ²È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È»×¤¤¹þ¤ß¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¹³¤¹¤ëÉð´ï¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¶â¸ËÇË¤ê¤ò·×²è¡£ÇÀ¶¨¤ä¿®ÍÑ¶â¸Ë¤Ê¤É¤«¤é300Ëü±ß¡Ê¸½ºß¤Î²ÁÃÍ¤ÇÌó2000Ëü±ß¡Ë¤òÅð¤ß½Ð¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»þ¡¢¿¦Ì³¼ÁÌä¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿·Ù»¡´±¤ò½Æ»¦¤·¡¢Ìµ´üÄ¨Ìò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
½Ð½ê¸å¤Î1987Ç¯¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î¹©ºî°÷¡¦¶â¸É±¤é¤¬Âç´Ú¹Ò¶õµ¡ÇúÇË»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¶â¸É±¤Î¸ý¤«¤éËÌÄ«Á¯¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¿ÍÙÇÃ×Èï³²¼Ô¤ÎÂ¸ºß¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÃæÂ¼¤ÏÉðÁõÁÈ¿¥¤ò·ëÀ®¤·¤ÆËÌÄ«Á¯¤Ø¾è¤ê¹þ¤ßË®¿ÍÙÇÃ×Èï³²¼Ô¤ò²òÊü¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·»×¤¦¤è¤¦¤ËÃç´Ö¤¬½¸¤Þ¤é¤º·×²è¤ÏÆÜºÃ¤·¡¢ÂçÎÌ¤ÎÉð´ï¤À¤±¤¬»Ä¤Ã¤¿¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¸¶·º»ö¤¬ÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÇÉ½Ð½ê¤Ç¤Î·Ù»¡´±»É»¦»ö·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î»þÃæÂ¼¤Ï¡Ö¥¢¥Þ¥Î¡¦¥â¥ê¥ª¡×¤È¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤¤¤¿¤³¤È¤¬Î©¾Ú¤µ¤ì¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤«¤é³°¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢È¬²¦»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ö¥Ê¥ó¥Ú¥¤¡×»ö·ï¤Ç»È¤ï¤ì¤¿·ý½Æ¤ÈÆ±·¿¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿Âçºå¤Î¿®ÍÑ¶â¸Ë¶¯Åð»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤«¤éÃæÂ¼¤¬ÈÈ¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¡¢¤è¤Ã¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ö¥Ê¥ó¥Ú¥¤¡×»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤ÎÀþ¤âÇö¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¹ñ¾¾Ä¹´±ÁÀ·â»ö·ï¤Î»þ¸ú¤Þ¤Ç6Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿2004Ç¯3·î4Æü¡¢¸¶·º»ö¤Ï¡¢¹ñ¾¾Ä¹´±ÁÀ·â»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ò³«»Ï¡£¤·¤«¤·ÃæÂ¼¤ÏÁÀ·â»ö·ï¤Î¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÅ°Äì¤·¤ÆÂè»°¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ê¸ý¤Ö¤ê¤Ç¡¢¹´Î±´ü¸ÂÆâ¤Ë·è¤á¼ê¤È¤Ê¤ë¾Ú¸À¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÃæÂ¼¤ÏÂçºå¤Çµ¯¤¤¿¸½¶âÍ¢Á÷¼Ö½±·â»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤È¤·¤ÆÂçºåÉÜ·Ù¤Ë°ú¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢2004Ç¯7·î7Æü¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¤Î¸µ¿®¼Ô¤é¤ò¹ñ¾¾Ä¹´±ÁÀ·â»ö·ï¤ÇÂáÊá¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï¹ñ¾¾Ä¹´±ÁÀ·â»ö·ï¤Ï¡¢»ö·ïÈ¯À¸Åö½é¤«¤é¸¶·º»ö¤¿¤Á¤È¤ÏÊÌ¤Î·Ù»¡ÁÈ¿¥¤¬ÁÜºº¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£·º»öÉô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸ø°ÂÉô¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¸ø°ÂÉô¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¤òµ¿¤¤¡¢¸µ¿®¼Ô¤é3¿Í¤È¸µ¿®¼Ô¤Ç¸µ·Ù»¡´±¤ÎÃË¤òÂáÊá¡£
ÁÜºº°ì²ÝÄ¹¤«¤é¡¢ÂçºåÉÜ·Ù¤Ø¹Ô¤ÃæÂ¼¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¤¹¤ë¤è¤¦Ì¿¤¸¤é¤ì¤¿¸¶·º»ö¤Ï¡¢¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¤Î¸µ¿®¼ÔÂáÊá¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢ÃæÂ¼¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤í¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ê¤È»¡¤·¡¢¤¹¤°¤ËÂçºå¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¶ÃÃ²¤ÎÀ¼¤Ç¸¶·º»ö¤ò½Ð·Þ¤¨¤¿ÃæÂ¼¤Ï¡¢º£Ä«¡¢»º·Ð¿·Ê¹¤¬¡Ö¥ª¥¦¥à¿®¼ÔÂáÊá¤Ø¡×¤È¤¤¤¦Èô¤Ð¤·µ»ö¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£¸¶·º»ö¤¬¡¢Èô¤Ð¤·µ»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ËÜÅö¤ËÂáÊá¤·¤¿¤È¹ð¤²¤ë¤È¡¢ÃæÂ¼¤Î¾Ð¤¤´é¤¬¶¯Ä¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¸¶·º»ö¤ÏÂáÊá¤ò¼õ¤±¡¢²¿¤«ÏÃ¤¹¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«¤ÈÂ¥¤¹¤È¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÄÀÌÛ¤Î¸å¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯Âçºå¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¼êÅÚ»º¤ò»ý¤¿¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¡¢ÃæÂ¼¤Ï¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¹ñ¾¾Ä¹´±¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÁ°¤Ç½Ð¶Ð¤òÂÔ¤Ä¥³¡¼¥È»Ñ¤Î2¿Í¤ÎÃËÀ¤òÌÜ·â¤·¡¢¸¼´Ø¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿ÊÌ¤ÎÃËÀ¤Ë¾·¤«¤ì¤ë·Á¤ÇÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¡£Èà¤é¤ò¾åµé¤Î·Ù»¡´Ø·¸¼Ô¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¤³¤Î¤³¤È¤Ç·ÙÈ÷ÂÎÀ©¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¡¢ÁÀ·âÅöÆü¤ÏSP¤â¤í¤È¤â·â¤ÁÅÝ¤¹¤¿¤á¤Ë¥µ¥Ö¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¤â·È¹Ô¤·¤¿¤³¤È¡£¤³¤ÎÆüÄ¹´±¤Î¸øÍÑ¼Ö¤¬ÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î¤Ò¤é¤¬¤ÊÉôÊ¬¤¬¡Ö¤ê¡×¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡£Ä¹´±¤Î½¸¹çÍ¹ÊØ¼õ¤±¤Ë¤Ï¡ÖÔ¢¾¾¡×¤ÈÀ«¤Î¤ß¤¬¡¢Éô²°¤ÎÉ½»¥¤Ë¤Ï¡ÖÔ¢¾¾¹§¼¡¡×¤È¥Õ¥ë¥Í¡¼¥à¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ï¼ç¤Ë¡Ö»Ù±ç¼Ô¡×¤ÎÊó¹ð¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤«¤Ê¤ê¶ñÂÎÅª¤Ê¶¡½Ò¤À¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ï¸µ¥ª¥¦¥à¿®¼ÔÂáÊá¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹°ì¿§¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·ÂáÊá¤«¤é21Æü¸å¡¢¸µ¿®¼Ô¤¿¤Á¤Ï¼áÊü¤µ¤ì¤¿¡£¸ø°ÂÉô¤Ï¶¡½Ò¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£»þ¸ú¤Þ¤Ç¤¢¤È6Ç¯¡£¸¶·º»ö¤ÏËè·îÂçºåÉÜ·Ù¤òË¬¤ì¤Æ¼è¤êÄ´¤Ù¤òÂ³¤±¤¿¡£
¤½¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ÎÃæ¤ÇÃæÂ¼¤Ï¡¢1987Ç¯¤´¤í¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥µ¥¦¥¹¥²¡¼¥È¤Î¥¦¥§¥¶¥Ó¡¼¤È¤¤¤¦¥¬¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç600¡Á700¥É¥ë¤Ç8¥¤¥ó¥Á¤Î¥³¥ë¥È¡¦¥Ñ¥¤¥½¥ó¤È¤¤¤¦½Æ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¹ñ¾¾Ä¹´±ÁÀ·â»ö·ï¤Ç»È¤ï¤ì¤¿½Æ¡£¹ØÆþ¤ËºÝ¤·¡¢¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ¤È¤·¤Æ¡Ö¥Æ¥ë¥ª¡¦¥³¥Ð¥ä¥·¡×Ì¾µÁ¤Î¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£È¯¹Ô¤Î±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤â¹ð¤²¤¿¡£Æ¨Áö¤Ë»È¤Ã¤¿¼«Å¾¼Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾ÜºÙ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤ËÃæÂ¼¤¬¶¡½Ò¤·¤¿ÃÏÅÀ¤«¤éÆ±¤¸ÆÃÄ§¤Î¼«Å¾¼Ö¤ò²ó¼ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅðÆñ¼«Å¾¼Ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÌ¾Ä¥¤Î²È¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤Ë¡ØGEORGIA¡Ù¤È¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤¿Ç»º°¿§¤Î¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤òÈÈ¹Ô¸½¾ì¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¸ì¤ê¡¢²ÊÁÜ¸¦¤ÇÄ´¤Ù¤ë¤È¥Ð¥Ã¥°ÆâÂ¦¤«¤é¼Í·â»ÄÞÖÈ¿±þ¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¡£ÃæÂ¼¤Î¾Ú¸À¤ÏÃå¼Â¤ËÎ¢¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
2004Ç¯10·î¡¢Ì¾¸Å²°¤Î¶¯Åð»ö·ï¤ÎºÛÈ½¤¬½ª·ë¤·¡¢ÃæÂ¼¤ÏÄ¨Ìò15Ç¯¤Î·º¤Ë½è¤µ¤ì¤¿¡£
2007Ç¯½Õ¡¢2010Ç¯¤Î»þ¸ú¤¬Ç÷¤ëÃæ¡¢¸¶·º»ö¤òÈÉÄ¹¤È¤·¤¿·º»öÉô¤È¸ø°ÂÉô¹çÆ±¤ÎÃæÂ¼ÆÃÊÌÁÜººÈÉ¤¬ºî¤é¤ì¡¢¸ø°ÂÉô¤Î·º»ö¤¬ÁÜºº¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÁÜºº¤ÏÂç¤¤¯Æ°¤½Ð¤·¤¿¡£Ä¹´±¤Î¸øÍÑ¼Ö¤Ï³Î¤«¤Ë»ö·ï2ÆüÁ°¤«¤éÊÌ¤Î¼Ö¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÃæÂ¼¤Î¶¡½ÒÄÌ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¥³¡¼¥È»Ñ¤Î2¿Í¡ÊÆîÀé½»½ð¤Î·ÙÈ÷²ÝÄ¹¤ÈÂèÏ»ÊýÌÌËÜÉô¤Î·ÙÈ÷Ã´Åö´ÉÍý´±¡Ë¤â¶¡½ÒÄÌ¤ê¤Ë¤½¤Î¾ì¤Ëµï¹ç¤ï¤»¡¢²ÈÂ²¤Î·Ù¸î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿½¤·Æþ¤ì¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹´±Âð¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÃæÂ¼¤¬»ö·ï2ÆüÁ°¤Ë¸½¾ì¤Ë¤¤¤ÆÄ¹´±¤ÎÆ°¸þ¤ò´Æ»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸ø°Â¤ÎÁÜºº°÷¤ÏÃæÂ¼¤Î¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¼èÆÀ¤ò¼êÅÁ¤Ã¤¿¿ÍÊª¤ä¡¢¸½¾ì¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤¿Ä«Á¯¿ÍÌ±·³µ¾Ï¤òÃæÂ¼¤ËÅÏ¤·¤¿¿ÍÊª¤Ê¤É¡¢¶¨ÎÏ¼Ô¤¿¤Á¤ò¼¡¡¹¤Ë³ä¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î¶¨ÎÏ¼Ô¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÁÀ·â»ö·ïÅö»þ¤¹¤Ç¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÅöÆü¤Î¶¨ÎÏ¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÃæÂ¼¤Ï¸ý¤ò³ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¸ø°ÂÉô¤Ï¥ª¥¦¥à¤ÎÈÈ¹Ô¤È¸«¤Æº£¤âÁÜºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÁÀ·âÈÈ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Î¶¯ÅðÈÈ¤À¡£ÈÈ¿Í¤Ë¤·¤«ÃÎ¤ê¤¨¤Ê¤¤¾ÜºÙ¤Ê¶¡½Ò¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸¶·º»ö¤¬Ç÷¤ë¤È¡¢ÃæÂ¼¤Ï¤Ä¤¤¤Ë´ØÍ¿¤òÇ§¤á¤ë¶¡½Ò¤ò»Ï¤á¤¿¡£
ÃæÂ¼¤Î¶¡½Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅöÆü¤ÎÄ«¡¢ÃæÂ¼¤ÏÁÀ·âÍÑ¤Î½Æ¤ò»È¤Ã¤Æ¼¼Æâ¤«¤é²°³°¤Ø¶õ¤¦¤Á·±Îý¤ò¤·¤¿¡£²ñ¼Ò°÷¤ËÊ±¤·¡¢¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¤Ë¥³¥ë¥È¡¦¥Ñ¥¤¥½¥ó¤È½Æ¾²¤Ê¤É¤òÆþ¤ì¡¢¸áÁ°6»þ²á¤®¤Ë²È¤ò½Ð¤Æ¡¢¸áÁ°8»þ¤´¤í¹ñ¾¾Ä¹´±¤¬½»¤à¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÅþÃå¡£¤³¤ÎÆü¡¢¾®±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»±¤Ç´é¤ò±£¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£»öÁ°¤Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¼«Å¾¼Ö¤ò²¡¤·ÁÀ·â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢¼«Å¾¼Ö¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤ò²¼¤í¤µ¤º¤ËÎ©¤Æ¤«¤±¡¢»±¤ÏÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤ÇÁ°¤«¤´¤ËÆþ¤ì¤¿¡£
ÁÀ·â¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÃå¤¯¤È¡¢¥³¡¼¥È¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤«¤éÄ«Á¯¿ÍÌ±·³µ¾Ï¤È´Ú¹ñ10¥¦¥©¥ó¹Å²ß¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢µ¾Ï¤ÏÂ¸µÉÕ¶á¤ËÍî¤È¤·¡¢¹Å²ß¤Ïº¸Êý¸þ¤ØÅê¤²¤¿¡£²ñ¼Ò°÷É÷¤ÎÃËÀ¤¬½Ð¶Ð¤¹¤ëÊ·°Ïµ¤¤Ç¸½¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¤È¤Ã¤µ¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¤Æ¶õÌÏÍÍ¤ò»Ç¤¦ÁÇ¿¶¤ê¤ò¤·¤Æ¤½¤ÎÃËÀ¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃËÀ¤ò¸«Á÷¤ë¤È¡¢¥³¡¼¥È¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò¤Ï¤º¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥°¤«¤é¥Ñ¥¤¥½¥ó¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢½Æ¾²¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¥³¡¼¥ÈÆâÂ¦¤Ë¶´¤ß¡¢¹ñ¾¾Ä¹´±¤¬Êë¤é¤¹¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¸¼´ØÉÕ¶á¤Ë¿À·Ð¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ò¼×¤Ã¤ÆÄ¹´±¸øÍÑ¼Ö¤ÎÊý¸þ¤Ø¸þ¤«¤¦2¿Í¤ÎÃËÀ¤¬»ë³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£°ì½Ö¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Þ¤º¤¤¡¢ÁÀ·â¤Î¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¤è¤¯¸«¤ë¤È¤³¤Î2¿Í¤Ï¹ñ¾¾Ä¹´±¤ÈÈë½ñ´±¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄå»¡¤Ç°ìÅÙ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¡¢¹ñ¾¾Ä¹´±¤Ï¸¼´Ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÄÌÍÑ¸ý¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤°¤Ë¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤È¤¡¢2¿Í¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥¤ÏÌó20m¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Ñ¥¤¥½¥ó¤òÎ¾¼ê¤ÇÇÄ»ý¤·¤Æ½Æ¾²¤ò¸ª¤ËÅö¤Æ¤ë¤È¡¢¹ñ¾¾Ä¹´±¤Î¾åÈ¾¿ÈÃæ¿´Éô¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¤Þ¤º1È¯ÌÜ¤ò·â¤Á¤³¤ó¤À¡£¹ñ¾¾Ä¹´±¤ÏÊø¤ìÍî¤Á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á°Êý¤ËÆÍ¤Èô¤Ð¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¦¤ÄÉú¤»¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¡¢¤½¤ÎÆ°¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ2È¯ÌÜ¤ò·â¤Á¤³¤ó¤À¡£¤½¤ÎÃÆ¤Ï¹ñ¾¾Ä¹´±¤Îº¸²¼Ê¢ÉôÉÕ¶á¤ËÌ¿Ãæ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢3È¯ÌÜ¤ò·â¤È¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢²Ì´º¤Ë¤âÈë½ñ´±¤¬¡¢¤¦¤ÄÉú¤»¤ËÅÝ¤ì¤¿Ä¹´±¤ÎÇØÃæ¤Ëº¸Â¦¤«¤é¼Ð¤á¤ËÊ¤¤¤¤«¤Ö¤µ¤ê¡¢Ä¹´±¤Î¤Û¤ÜÁ´¿È¤ò±£¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¿¤á¡¢Èë½ñ´±¤ÎÂÎ¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤¿¹ñ¾¾Ä¹´±¤Î±¦ÂçÂÜÉô¤Î¸ÔÉÕ¶á¤Ë¤·¤«¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¤½¤³¤Ë3È¯ÌÜ¤ò·â¤Á¹þ¤ó¤À¡£¤¹¤ë¤ÈÈë½ñ´±¤Ï¡¢¤¦¤ÄÉú¤»¤ËÅÝ¤ì¤¿¹ñ¾¾Ä¹´±¤Î½â¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤Û¤Õ¤¯Á°¿Ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Î±¢¤Ë°ú¤Æþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤ì°Ê¾å¡¢·â¤Á¤³¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢4È¯ÌÜ¤Ï¡¢¾¯¤·´Ö³Ö¤ò¤¢¤±¶î¤±´ó¤Ã¤Æ¤¤¿·Ù²ü°÷¤Ø¤Î°Ò³Å¤Î°ÕÌ£¤Ç·â¤Ã¤¿¡£½Æ¾²¤È¥Ñ¥¤¥½¥ó¤ò¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°Æâ¤ËÇ¼¤á¤ÆÇØÉé¤¦¤È¡¢ÊÉ¤ËÎ©¤Æ¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£
»ö·ï¤Î2½µ´Ö¸å¡¢ÃæÂ¼¤Ï°ËÆ¦ÂçÅç¹Ô¤¤Î¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ë¾è¤ê½Æ¤ò³¤¤Ë¼Î¤Æ¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¾èÁ¥µÏ¿¤â²¡¼ý¡£
ÃæÂ¼¤«¤é¤Î¶¡½Ò¤òÆÀ¤¿¸¶·º»ö¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÅÏ¤ê¡¢ÃæÂ¼¤¬Ä¹´±ÁÀ·â¤Ë»È¤ï¤ì¤¿8¥¤¥ó¥Á¤Î¥³¥ë¥È¡¦¥Ñ¥¤¥½¥ó¤È¥Ê¥¤¥¯¥é¥Ã¥É¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤ËÆÃ¼ì¤ÊÃÆ´Ý¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Î¢ÉÕ¤±¤ò¤È¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢Âçºå¤ÎÍ¢Á÷¼Ö½±·â»ö·ï3·ï¤Î¤¦¤Á1·ï¤ÏÃæÂ¼¤ÎÈÈ¹Ô¤ÈÃÇÄê¤µ¤ì¡¢2008Ç¯6·î¤ËÌµ´üÄ¨Ìò¤¬³ÎÄê¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢2010Ç¯3·î30Æü¡¢Ä¹´±ÁÀ·â»ö·ï¤Ï»þ¸ú¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¼Â¤ÏÃæÂ¼¤Ë¤Ï³¤³°ÅÏ¹ÒÎò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á»þ¸ú¤Ï¤Þ¤ÀÀè¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤³¤Î»þ¸ú¤È¶¦¤ËÃæÂ¼¤ÎÁÜºº¤â»ö¼Â¾å¤Î½ªÎ»Àë¸À¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¼«¶¡¤·¤Ê¤¬¤éÃæÂ¼¤Ï¤Ê¤¼ÂáÊá¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ì¤ÏÃæÂ¼¤Î¸À¤¦ÁÀ·â¤Î¾õ¶·¤¬¸ø°ÂÉô¤ÎÁÜºº·ë²Ì¤È¿©¤¤°ã¤¦¤«¤é¤À¤È¤µ¤ì¤ë¡£ÁÀ·â¤Î½Ö´Ö¤ÎÍÍ»Ò¡£1È¯ÌÜ¤È2È¯ÌÜ¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êÌ·½â¤Ï¤Ê¤¤¡£ÌäÂê¤Ï3È¯ÌÜ¡£¡ÖÄ¹´±¤Î»ÑÀª¡×¤¬ÃæÂ¼¤Î¼«¶¡¤È¡¢¸ø°ÂÉô¤ÎÄ´¤Ù¤Ï°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£ÃæÂ¼¤ÏÄ¹´±¤¬¡Ö¤¦¤Ä¤Ö¤»¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤·¤«¤·¸ø°ÂÉô¤Î¼Â¶·¸«Ê¬¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ä¹´±¤Ï3È¯ÌÜ¤ÎÁ°¡¢¤¦¤Ä¤Ö¤»¤ËÅÝ¤ì¤¿¤¢¤ÈÈë½ñ´±¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¶Ä¸þ¤±¡×¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÃæÂ¼¤Î¿ÈÄ¹¤äÇ¯Îð¤ÏÌÜ·â¾Ú¸À¤È¤â°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°ìºòÇ¯¤Î5·î¡¢ÃæÂ¼¤ÏÅÔÆâ¤Î°åÎÅ·ºÌ³½ê¤Ç»àË´¤·¤¿¡£94ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£