真似するだけで即オシャレ！【しまむらカーデ】を使った「今っぽコーデ」

そろそろ春本番のワードローブに迎える服を考えておきたい時期。温度調節が難しい季節の変わり目には、サッと羽織れるカーディガンがあれば便利かも。今回はおしゃれさんを参考に、【しまむら】のカーディガンを使った「今っぽコーデ」を解説します。こなれ感のあるレイヤードスタイルやデニムコーデといった、周りと差がつきそうな着こなしをピックアップしました。

レースアイテムと重ね着した旬顔コーデ

【しまむら】「襟付きカーディガン」\1,639（税込）

きちんと感のある襟付きのカーディガンは、オンオフ問わず着まわせそうです。細リブ素材ですっきりと着られるので、手持ちのボトムスとも幅広く好相性の予感。シンプルなワンツーに飽きてきた人は、レースのインナーと重ね着して鮮度高めに仕上げてみて。軽やかに揺れる裾レースが、女性らしいアクセントに。ボトムスは黒のパンツを選んで大人っぽさをキープするのも、垢抜けのポイント。

ブルージーンズと合わせて季節感アップ

【しまむら】「襟付きレイヤードカーディガン」\1,969（税込）

ブルーの襟付きシャツをレイヤードしたような着こなしが1枚で完成するカーディガン。裾と襟元の配色デザインがアクセントになり、こなれ感のあるコーデに導いてくれます。昨今のトレンドでもあるライトブルーのジーンズと合わせれば、爽やかで今っぽいスタイルに。こちらもレースのインナーを重ね着することで、カジュアルなジーンズコーデをより女性らしい雰囲気に仕上げてくれそう。

