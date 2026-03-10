◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本９―０チェコ（１０日・東京ドーム）

２３年大会からＷＢＣ連覇を狙う侍ジャパンが１０日、１次ラウンド最終戦となるチェコ戦に９―０で完封勝ち。４連勝で準々決勝の舞台となる米マイアミに向けて出発することになったが、試合終盤まで格下相手に苦戦を強いられた。

この日まで３連勝で、すでにＣ組１位突破を決めていた侍ジャパンは大谷翔平（ドジャース）、鈴木誠也（カブス）らを温存。出番の少なかった森下翔太、佐藤輝明（ともに阪神）らをスタメン起用して“消化試合”に臨んだ。しかし、７回まで両軍無得点。０―０の８回１死一塁で若月健矢（オリックス）が右翼線二塁打を放つと、中継プレーが乱れる間に一塁走者が決勝のホームを踏んだ（記録は二塁打＋失策で打点なし）。この回はその後、周東佑京（ソフトバンク）に「侍１号」となる３ランが飛び出すと、代打・牧秀悟（ＤｅＮＡ）の押し出し四球を挟み、村上宗隆（ホワイトソックス）に今大会１号となる満塁本塁打。１イニング９得点のビッグイニングとなった。

１次ラウンド初戦だった６日の台湾戦は１３得点で７回コールド勝ちの大勝発進。ただ、７日の韓国戦は吉田正尚（レッドソックス）、大谷、鈴木が計４発８打点。８日のオーストラリア戦も０―１の７回に逆転２ランを放った吉田、鈴木で３打点。８回には代打・佐藤が適時二塁打をマークしたものの、ＮＰＢ組が打点を挙げたのは台湾戦で３回２死二、三塁で源田壮亮（西武）が２点適時打を放って以来だった。同ラウンドは計３４得点（打点は３３）のうち、半数の１７点は大谷、鈴木、吉田がたたき出したもの。今後は大谷らにより厳しいマークが予想されるだけに、その他の選手にも奮起が求められる。

◇侍ジャパンの１次ラウンドの打点ランキング

〈１〉大谷翔平 ６

〈１〉吉田正尚 ６

〈３〉鈴木誠也 ５

〈３〉村上宗隆 ５

〈５〉源田壮亮 ４

〈６〉周東佑京 ３

〈７〉岡本和真 １

〈７〉牧 秀悟 １

〈７〉佐藤輝明 １

〈７〉若月健矢 １