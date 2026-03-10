男性デュオ「CHEMISTRY（ケミストリー）」が、10日放送のフジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜前9・50）にVTR出演し、これまでの音楽活動を振り返った。

人気オーディション番組「ASAYAN」から生まれた、堂珍嘉邦（47）、川畑要（47）によるユニット。01年に「PIECE OF A DREAM」で、いきなりミリオンセラーの衝撃デビュー。デビューアルバムは300万枚のトリプルミリオンを記録した。

一般人から、突如としてスターダムに上がった2人。川畑は「（デビューの）数カ月前まで、代官山で建築系をやっていたので。ネコ（手押し車）を押していたので。現場で砂を積んでやってたの。それが、（声援で）キャーって言われて」と、人生の大転換を振り返った。堂珍が「青春…」とつぶやくと、川畑は「今考えれば、それなのかもしれないですね」と振り返った。

当時のお互いについても語り、まず川畑が「互いの印象は良くないよね」とぶっちゃけた。堂珍は「僕は凄く悪そうな人がいるぞ、みたいな」と川畑にいじり。川畑も「僕は逆に、まじめそうで、うそついてるなって」と毒舌で返した。

12年からは、それぞれ好きな方向性の音楽と向き合うため、活動を休止。17年に活動を再開した。堂珍は「1＋1＝2以上を掲げてやってきますけど、刺激し合えている感じというのはあるので、それは凄くありがたい」と、盟友の存在に感謝した。

今年で25周年で、記念ツアーを行っている。川畑は「25周年って、来ちゃえばあっという間ですけど、やっぱり感慨深いものはありますよ」としみじみ語った。堂珍も「自分らの人生が半分超えたんですよ」と驚き、「CHEMISTRYがルーツなのかもしれない。うまく言えないけど、自分たちの」と話していた。