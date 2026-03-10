【コルティナダンペッツォ（イタリア）＝読売取材団】第１４回冬季パラリンピックのミラノ・コルティナ大会は第５日の１０日、アルペンスキーの女子複合（座位）で村岡桃佳（トヨタ自動車）は５位だった。

同（立位）の本堂杏実（コーセー）は９位。距離スキーのスプリント・クラシカル（立位）で、男子の新田佳浩（日立ソリューションズ）、川除大輝（同）、女子の阿部友里香（同）はいずれも準決勝で敗退した。

自責の言葉が止まらず

金メダルを狙った最初のレースで準決勝敗退。男子立位の川除は痛恨の思いを明かした。「判断の一つ一つを誤った」

スプリントは約１キロの距離で速さを競う。予選を全体３位で通過し、各組６人による準決勝に進出。得意の上り坂で優位に立ち、狙い通りに１位で進んだが、最後の直線に入ったところで後続が次々と追いかけてきた。川除は横を見て状況に初めて気付き、慌ててスパートをかけたが遅かった。ストックで押す推進力を使えない川除は平地が苦手。結局、４位まで順位を落とし、３位と０・５秒差で計６人による決勝進出を逃した。

「４番手の選手が見えなかったので安心してしまった。１００メートルもなかったのでいけると思った」。決勝に向け、余力を残そうという思いもあった。「決勝にいけるという甘い考えと、力をためたいという気持ちがあった」。自分を責める言葉が止まらなかった。

２種目目は１１日の１０キロクラシカル。「悔しさを明日にぶつけたい。そして応援してくれる方にメダルを見せたい」。昨季の世界選手権で優勝を飾っている得意種目だけに、巻き返しを狙う。（荒井秀一）