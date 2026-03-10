岩手県の三陸海岸沿いを南北に走る「三陸鉄道」。震災から15年、“復興のシンボル”としても沿線の人々を支えてきました。その沿線各地にはそれぞれ、地元に愛され続ける飲食店や、震災後、新たに生まれた名物も…。絶景を見ながら、ここでしか楽しめない三陸の味を取材しました。

■久慈駅で買った限定ウニ駅弁に「甘い！」

斎藤佑樹キャスター

「10日の気になるは、復興のシンボル『三陸鉄道』。東日本大震災から11日で15年。沿線を支えてきた“食”に込められた思いを、聞いてきました」

◇

旅のはじまりは、岩手県の港町。

斎藤キャスター

「今回やってきたのはこちら！ 三陸鉄道の久慈駅です」

久慈駅と盛駅のあいだ、163キロをつなぐ「三陸鉄道」。

津波で大きな被害を受けながらも、震災から8年後に全線開通、地元住民や観光客に親しまれてきました。

斎藤キャスター

「乗るのは初めてです」

手持ちカメラも準備して、駅舎に入ると…。

◇

斎藤キャスター

「見つけちゃいました。旅のお供といえば、やっぱり駅弁。しかも見てください、うに弁当ある」

復興の力になればと、震災から1か月半ほどで販売を再開した駅弁。1日20食限定です。

斎藤キャスター

「うに弁当買われる方多いですか？」

三陸リアス亭 熊谷じゅん子さん

「そうですね、はい。名物なので」

斎藤キャスター

「ひとついただいてもいいですか。ありがとうございます」

◇

まもなく発車時刻。

斎藤キャスター

「めちゃくちゃワクワクする」

三陸鉄道の旅、スタートです！ まずは駅弁から。

斎藤キャスター

「おわあ…（ウニが）ぎっしり入ってる！ うわぁ、すごい」

三陸でとれたウニを蒸して敷き詰めた名物弁当。そのお味は…？

斎藤キャスター

「甘い！ウニの味が濃くて本当においしい。最高ですね」

■高さ30メートルの橋から、絶景を

三陸鉄道の魅力は、ここからが本番。トンネルを抜けると、海が広がる広大な景色が。

斎藤キャスター

「ここはきれいですね」

駅がない場所で停車。

斎藤キャスター

「（車窓が）1枚の額縁になってて、絵のようですね」

高さ30メートルの橋から、絶景を楽しんでもらうサービスです。

車内アナウンス

「普代にとまります」

途中下車したのは普代駅。沿線の地域を支えてきた店を訪ねます。

■普代駅から、現役漁師が営む人気食堂へ

地元で26年続く人気の食堂「魚定」。

斎藤キャスター

「こんにちは」

魚定 太田定治さん（78）

「いらっしゃいませ」

現役漁師で店主の太田さん。

太田さん

「ウニとアワビをとりに行っている」

斎藤キャスター

「お元気ですね」

太田さん

「それだけが取りえ」

◇

店は津波で流されましたが、数日後、がれきの中から見つけたのが、店の看板。

太田さん

「俺の身代わりに流されて『頑張れ』って言われている気がしたんです」

1年後に店を再建。地元の人や復興に携わる工事関係者の胃袋を支えてきました。

■魚定の店主「頑張って恩返ししよう」

人気ナンバーワンのメニューは…。

太田さん

「磯ラーメンできました」

斎藤キャスター

「おおお、すごい。見た目のインパクトが」

海の幸を豪快に乗せた塩ラーメンです。

斎藤キャスター

「スープいただきます。おいしい。海鮮の風味が合わさって深いコクがある」

具材は、太田さん自ら漁でとったものを使うことも。

斎藤キャスター

「毎日食べる方も多いんじゃないですか」

太田さん

「三陸鉄道に乗って、普代の駅からわざわざ来てくれる。いろんな人が来てくれて、やりがいがありました。頑張って恩返ししよう」

■宮古駅に到着…新たな“宮古名物”は

普代駅に戻り、再び三陸鉄道へ。1時間ほどゆられ、旅の終着点は宮古駅。

アナウンス

「まもなく宮古、宮古です」

斎藤キャスター

「いろんな景色を見ながら気持ちよかったですね。あ、そこか！」

駅の目の前にある食事処「すみよし」。震災後、新たな“宮古名物”を誕生させました。

岩手県内から来た観光客

「『おいしいの食べたい、この辺で』と言ったらこの店」

■宮古名物「瓶ドン」で、さらなる活気を

四代目の宇都宮純一さん。

斎藤キャスター

「おすすめはどんな料理？」

すみよし 宇都宮純一さん

「宮古ならではの海鮮丼で『瓶ドン』」

「お待たせしました」

瓶に詰まっているのは、三陸産のマダラやタコ、ウニやいくらなど10種類ほど。

すみよし 宇都宮純一さん

「元々この地方で牛乳瓶の中に生ウニを入れる。瓶の中が生ウニじゃなくてもいいのでは、という発想から生まれた海鮮丼」

8年前に誕生した宮古名物。今では市内9つの飲食店で味わえます。

■店主「瓶ドンで宮古を知ってくれた人も」

斎藤キャスター

「プチプチ、コリコリ、シャキシャキ。いろんな食感が味わえる。三陸の海鮮オールスター」

東京からの観光客も、迷わず注文。

東京から 観光客

「やっぱすごいですね」

「詰まってる」

「地元のもの食べた感がある」

斎藤キャスター

「15年で活気は、どんな変化を感じる？」

すみよし 宇都宮純一さん

「瓶ドンができてから、宮古という街を知ってくれた人も結構いた。おいしいもの食べてほしい。自分にはそれしかできないから、もっともっと盛り上がってほしい」

◇

斎藤キャスター「15年たって、街の景色も人々の暮らしも確実に復興していて、みなさんの前を向くパワーに圧倒されました。『復興を支えてくれた方に恩返しをしたい』という思いを話してくれた方もいました。その気持ちを受け取って、さらに応援するためにも、三陸鉄道で絶景を楽しみ、おいしいものを食べて、地元の方のあたたかさに触れる旅を実際に体験してほしいと思いました」