村神様降臨！東京ドームを揺るがす衝撃の満塁弾！今大会初アーチに「いい形でアメリカ行けますね」【WBC】
村上は完璧な当たりとなった(C)Getty Images
日本代表「侍ジャパン」は3月10日に第6回WBC1次ラウンドC組のチェコ戦（東京ドーム）を戦い、9ー0で勝利。ここまで当たりが出ていなかった村上宗隆に一発が飛び出した。
【動画】待ってました！村上の圧巻のグランドスラムのシーン
試合前まで10打数2安打と状態が心配されていた村上は8回、周東佑京の3ランなどで一挙5点を奪うと尚も二死満塁の場面に打席が回ってきた。
高めの直球をフルスイング、打球はぐんぐんと伸びて、右中間スタンドに飛び込んだ。
打った瞬間にわかる確信弾、しかもグランドスラムには東京ドームの観客席も総立ち、大歓声が沸き起こった。この日もここまでは4打数無安打2三振と低迷していただけに、ダイヤモンドを1周して、ベンチに戻るとホッとした表情を浮かべた。
この村上の一発にはネット上でも「いい形でアメリカに行けますね」「ナイスホームランです！」「打ったことが素晴らしい」と称える声が出ている。
村上といえば前回大会も一次ラウンドは不振に苦しみ、準決勝のメキシコ戦でサヨナラ打と起死回生の一打を放った。
復活ののろしとなるか。アメリカラウンドのパフォーマンスも期待したいところだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。