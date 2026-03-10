村神様降臨！東京ドームを揺るがす衝撃の満塁弾！今大会初アーチに「いい形でアメリカ行けますね」【WBC】

村上は完璧な当たりとなった(C)Getty Images

日本代表「侍ジャパン」は3月10日に第6回WBC1次ラウンドC組のチェコ戦（東京ドーム）を戦い、9ー0で勝利。ここまで当たりが出ていなかった村上宗隆に一発が飛び出した。

【動画】待ってました！村上の圧巻のグランドスラムのシーン

試合前まで10打数2安打と状態が心配されていた村上は8回、周東佑京の3ランなどで一挙5点を奪うと尚も二死満塁の場面に打席が回ってきた。

高めの直球をフルスイング、打球はぐんぐんと伸びて、右中間スタンドに飛び込んだ。

打った瞬間にわかる確信弾、しかもグランドスラムには東京ドームの観客席も総立ち、大歓声が沸き起こった。この日もここまでは4打数無安打2三振と低迷していただけに、ダイヤモンドを1周して、ベンチに戻るとホッとした表情を浮かべた。