◆大相撲 ▽春場所３日目（１０日、エディオンアリーナ大阪）

横綱・大の里が、初めて初日から３連敗を喫し、休場ピンチに陥った。東前頭２枚目・藤ノ川に引き落とされ、横綱昇進５場所目にして通算１１個目の金星配給。横綱の初日から３連敗は、師匠でもある稀勢の里（二所ノ関親方）が２０１９年初場所に記録して以来の屈辱となった。藤ノ川は横綱初挑戦で初金星を挙げた。西前頭９枚目の玉鷲は幕内出場記録が１位・旭天鵬の１４７０回に並んだが、同８枚目の正代に敗れた。

土俵上で四つんばいになった大の里は４秒間、下を向いたまま動けなかった。天を仰いでから土俵下に降りると、強く唇をかんだまま、ぼう然と前を見つめた。「立ち合いは良くないですね」の言葉通り、圧力を欠き、得意の右をねじ込めなかった。のど輪で起こされ、強引に前に出たところを引き落とされた。新横綱から１１個目の金星配給。完全に迷路に入り込み、戸惑った表情で報道陣に応じた。

初日から３連敗は初めての経験。横綱の初日からの３連敗は１９年初場所の稀勢の里以来の屈辱だ。圧倒的な馬力で小兵は得意としていたが、まさかの完敗。八角理事長（元横綱・北勝海）は「普通は初日から３連敗ぐらいは経験して横綱になっているが、大の里はないので余計にきつい。精神力を試されている」。幕内後半戦の九重審判長（元大関・千代大海）も「スランプで、迷いがある」と、昭和以降最速の初土俵から所要１３場所での横綱昇進ゆえの悩みを指摘した。

昨年九州場所で左肩を痛め、初場所は１０勝５敗。「先場所よりは状態はいい」と回復を強調していたが、今場所前の稽古では昨年まで猛威を振るっていた左おっつけの威力は戻っていなかった。「体は大丈夫」と繰り返すものの、再発への怖さからか、持ち前の圧力と馬力は影を潜める。

４日目は先場所金星を配給した難敵・義ノ富士と対戦する。横綱にこれ以上の負けは許されない。「もう一回準備してやることが大事。また明日しっかり気持ちをつくってやっていく」と絞り出した。２５歳の横綱が苦境に立たされた。（山田 豊）