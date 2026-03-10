◆オープン戦 中日７―１２ヤクルト（１０日・バンテリンドーム）

５年目左腕の中日・三浦瑞樹投手が先発して、３回８安打８失点と炎上した。初の開幕ローテーション入りへ、ピンチに立たされた。

高橋宏と金丸のＷＢＣ出場組が不在で、アピールには絶好の機会だった。だが、立ち上がりから制球に苦戦。与えた２四球はともに失点につながった。連打で２回までに５点を失うと、３回には高卒３年目の鈴木叶に３ランを献上。毎回の失点で、最後まで修正できなかった。

２月２８日の侍ジャパンとの壮行試合（バンテリンドーム）でも、３回１／３を５失点と乱れた。リベンジを期待していた井上監督は「内容としては残念。開幕まで２週間ちょっとの時期に、８点（とられて）っていうのはどうかな」と肩を落とした。

現状で、開幕ローテ入りが決まっているのは開幕投手の柳のみ。ドラフト１位の中西（青学大）や同２位の桜井（東北福祉大）、松木平ら、開幕ローテを狙う投手陣もチャンスをうかがっている。三浦の次回登板について、指揮官は「もう一度チャンスを与えるか、２軍に降格かというのは、ここでは断言できない」と明言を避けた。