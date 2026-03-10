◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本9ー0チェコ（2026年3月10日 東京D）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は10日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われた。大会連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は4戦全勝のC組1位で1次ラウンドを終了。終盤まで両軍無得点が続いた中で、チーム最年少の金丸夢斗投手（23＝中日）が初登板初勝利の鮮烈なWBCデビューを飾った。

「どんどんストライクゾーンで勝負できたし、変化球も上手に使って、次につながるピッチングができたと思う」

世界に実力を見せつけた。両軍無得点の7回から3番手で初登板し、7回は1死からフルプを三ゴロ、チェルベンカを直球、プロコップをスプリットで空振り三振に仕留めた。勢いは止まらない。続く8回もムジークをスプリット、チェルビンカをスライダー、エスカラを直球と全て空振り三振斬り。2回パーフェクト、5者連続奪三振の快投で試合の流れを呼び込み、その裏の9得点の猛攻につなげた。

今後の戦いへ向け金丸は「この１次ラウンド以上の緊張感はあると思うが、その緊張も楽しみながら、少しでも勝ちに貢献して、世界一を獲れるように自分のピッチングをしたい」と力強く言い切った。松井裕樹投手（30＝パドレス）の辞退で、急きょ招集された若き才能が、強敵が待つ米マイアミでも貴重な戦力となりそうだ。