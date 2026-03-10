Snow Manの目黒蓮さん（29）が、推定体重140kgの主人公を演じる映画『SAKAMOTO DAYS』（4月29日公開予定）の主要キャラクター12人が勢ぞろいした、本ポスタービジュアルが公開されました。

映画は、かつて最強の殺し屋だった主人公・坂本太郎が、ある日コンビニで働く女性・葵に一目ぼれをしてあっさり殺し屋を引退。結婚、娘の誕生を経て、ふくよかな体形になった坂本は『坂本商店』を営んでいましたが、日常が一変。愛する家族との平和な日常を守るため、次々と襲い来る客と戦う“日常×非日常”のソリッドアクションストーリーです。

主人公である伝説の殺し屋・坂本太郎を演じる目黒さん。推定体重140kgのふくよかな姿で圧倒的な強さと包容力を備える坂本と、本気モードになると最強の殺し屋としての片りんを取り戻し、急激に痩せ細るスマートな坂本、という“一人二面性”を巧みな表現力で対極の坂本を演じ分けます。

公開された本ポスターは、各キャラクターの新しいビジュアルをふんだんに使用したビジュアルとなっています。目を引くのは、現役の殺し屋時代の“スマートな坂本”と、『坂本商店』の店長となった今の“ふくよかな坂本”が、それぞれの武器を片手に敵に狙いを定めている姿です。

そして、坂本家の家訓である「人を殺さないこと」という約束を守るため、武器を拳銃からアメと輪ゴムに持ち替えた坂本。大切な家族との日常を守り抜くことができるのか…。さらに坂本の周りには、妻の葵を演じる上戸彩さんをはじめ12人の主要キャストが集合するポスタービジュアルとなっています。