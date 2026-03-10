野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」の１次ラウンド「ＷＢＣ 東京プール ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ディップ」（読売新聞社など主催）の最終戦が１０日、東京ドームで行われ、Ｃ組１位で準々決勝進出を決めている日本代表「侍ジャパン」はチェコを９―０で下し、４連勝で締めくくった。

実現した３年前の目標

前回大会で救援陣の一人として世界一の景色を見た直後、当時２０歳の高橋宏は決心した。「日本代表の中で先発をやれるぐらいの実力をつけたい」。目標は現実となり、ＷＢＣの舞台で真っさらなマウンドに上がった。生き生きと腕を振る姿は、その喜びを表すかのようだった。

「準々決勝に進めたからとかではなく、立ち上がりは難しいものがあると思う」と警戒していたが、一回の先頭打者は初球の１５４キロで左飛に打ち取り、残り二つのアウトは空振り三振で奪った。援護点をもらえないじれったい展開の中でも動じることなく、五回二死まで２安打無失点。球数制限の６５球が近づいてマウンドを降りるまで、これ以上ない仕事ぶりを見せた。

３年間での自身の成長について、「この球を投げたら抑えられるんじゃないかという打者と投手の感性の中で、多少分かるものが出てきた」と語る。１５０キロ台半ばの直球が走れば、１４０キロ台のスプリットにも打者のバットは止まらない。就任後、井端監督が日本代表に招集し続ける理由も、この使い方のうまさにある。

先発の高橋宏がゼロを並べ続けたからこそ、終盤まで打線の奮起を待つことができた。「勝ちにつながるような投球ができて良かった」。より厳しい戦いが予想される米国でも、投手陣の有力な一枚のカードとなる。（井上雄太）