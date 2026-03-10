◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本９ー０チェコ（2026年3月10日 東京D）

野球日本代表「侍ジャパン」の周東佑京外野手（30＝ソフトバンク）がチームを4連勝に導いた。8回にようやく1点を先制した後に飛び出した、自身もビックリの3ラン。試合後、周東は国内組今大会1号を振り返り「意味分からないことになりました（笑）」とおどけた。

7回には足で魅せ、8回にはバットで存在感を見せつけた周東。「なかなか点が入らなかったので、凄い緊張しましたけれど、結果的に品塁打になって良かったと思います。打った瞬間入るとは思いましたね。感触的に」と8回を振り返った。

今大会初スタメンで結果を出した。「やっぱり数少ない打席で、どれだけアピールできるか、どれだけただせるか…といったところだったので、今日は良かったと思います」

改めて本塁打を打った場面の心境について「本当にランナーを還したいと思ったし、なかなか点が入っていなかったので、ランナーを還せるようにと思った結果が、意味分からないことになりました。自分自身、何が起こっているか本当に分からなかったので、うれしいというより、びっくりしながら1周回ってました」と自分自身も驚いたとニッコリ。いよいよ始まる米国・マイアミでの決戦に向け「世界一を獲ること。本当にチームが世界一になれて、自分の成績は別にあまり関係ないと思っているので、チームが勝てるようにやっていきたい」と表情を引き締めた。